Conselice, sportello Hera aperto anche al pomeriggio per tutto il mese di agosto

Lo sportello Hera negli spazi comunali di piazza Felice Eulero Poletti da domani e fino al 31 agosto è a disposizione del pubblico anche dalle 14 alle 16, oltre che al mattino dalle 8.30 alle 13. L’estensione pomeridiana dell’orario intende rispondere all’esigenza, manifestata dall’amministrazione comunale, di rispondere alle necessità crescenti di informazione e relazione da parte dei cittadini, aiutandoli a far fronte al momento difficile che si trovano a dover affrontare dopo i recenti eventi meteoclimatici estremi.

Le famiglie e le aziende di Conselice potranno rivolgersi allo sportello per richiedere informazioni sulla raccolta differenziata e sui servizi ambientali, ma anche una consulenza energetica più approfondita per ricevere consigli utili ai fini di un migliore monitoraggio dei propri consumi, per conoscere meglio il portafoglio di offerte luce e gas tutte 100% sostenibili di Hera Comm, ma anche per valutare caratteristiche e vantaggi dei prodotti e servizi a loro disposizione per intraprendere il proprio percorso di transizione energetica.