Conselice, stagione teatrale di grande qualità

"Quello che sta per concludersi è stato un anno davvero difficile. Anche il nostro teatro ha purtroppo risentito dei pesanti effetti dell’alluvione, con l’acqua che è entrata nel seminterrato danneggiando impianti elettrici e di riscaldamento. Essendo inagibile, dovevamo quindi individuare un ambiente adatto, e la scelta è ricaduta sul nuovo centro civico di piazza Foresti. Si tratta di un cartellone messo in piedi in tempi record e che, come suggerisce il titolo della rassegna, ‘guarda al futuro’. Sono certa che chi ama il teatro riuscirà ad adattarsi anche in questa location. Credo che bisogna trovare la forza e la voglia di andare avanti e di tenerci su di morale".

Sono le parole dell’assessore alla Cultura, Raffaella Gasparri, in occasione della presentazione della nuova stagione teatrale di Conselice, alla presenza di Daniela Zapone (Bottega del Buonumore) , Virginia Nicoletti e Michele Bentini (entrambi dell’Ufficio Cultura). Rassegna, realizzata grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale e l’associazione ‘La Bottega del Buonumore’, che andrà in scena con sette spettacoli (uno ‘fuori abbonamento’) dal 2 dicembre al 20 aprile. Scelti dal direttore artistico Davide Dalfiume, si tratta di spettacoli pensati per rappresentare uno scenario contemporaneo: dall’adattamento di testi poetici e classici si arriva a scottanti temi di attualità, quali la sostenibilità ambientale, il ruolo femminile nella società odierna, fino a un’interpretazione della vita e dei fatti quotidiani. Completa il quadro uno spazio dedicato al buonumore. Una linea artistica che tiene conto della nuova location e della fascia di pubblico che segue le stagioni da anni dopo il subentro alla direzione artistica di Ivano Marescotti.

Primo appuntamento sabato 2 dicembre con l’attrice Maria Rosaria Omaggio in ‘Casa pianeta Terra’ accompagnata al pianoforte da Cristiana Pegoraro e dal polistrumentista Oscar Bonelli. La rassegna prosegue domenica 31 dicembre alle 21.30 con un evento speciale che vedrà protagonista in scena lo stesso Davide Dalfiume nella spettacolo ‘I comici del borgo per un capodanno da ridere a Cusels’ con Giorgio Zanetti, Stefano Bellani, Maurizio Borgogni in arte Ceccarino, Giampiero Pizzol.

Una serata all’insegna dell’allegria, ma anche un’occasione per dimostrare la vicinanza degli artisti alla comunità locale. Martedì 23 gennaio Paolo Hendel porterà in scena ‘Viola e il barone’. Ad accompagnarlo le musiche eseguite dal vivo da Renato Cantini e Michele Staino. Si prosegue sabato 24 febbraio con David Riondino e Dario Vergassola in ‘Riondino accompagna Vergassola ad incontrare Flaubert’. Martedì 26 marzo sarà la volta dell’attrice Lella Costa, con il suo nuovo spettacolo ‘Cuore di burattino’. Sabato 6 aprile sarà la volta dell’attore Giorgio Lupano (coadiuvato dalla ballerina Elisa Dugatto) in ‘La vita al contrario - Il curioso caso di Benjamin Button’. Infine sabato 20 aprile Veronica Pivetti con il nuovo spettacolo ‘L’inferiorità mentale della donna’. Info, biglietti e abbonamenti: www.comune.conselice.ra.it. Lu.Sca.