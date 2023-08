Conselice tra case deserte e aiuti da distribuire

Un paio di settimane fa, prima della pausa di Ferragosto, le famiglie di Conselice ancora sfollate presso parenti e amici dopo l’alluvione del maggio scorso erano circa 270. Il numero pare ora si sia ridimensionato a 150, ma resta ancora alto, come alta è la preoccupazione dell’autunno e, soprattutto, dell’inverno che si avvicina. "Gli argini ricostruiti – dicono in tanti – sono ancora troppo deboli e rischiano di essere travolti dalla prima fiumana". Esternamente, in città, sembra che tutto sia tornato alla normalità. Basta però guardare con più attenzione per intercettare muri scrostati, finestre e porte aperte che danno su interni deserti, lasciati ad asciugare e, qua e là, qualche rifiuto ingombrante fatto di mobili o suppellettili che fino all’ultimo si è sperato di salvare. E invece niente, tocca buttare.

Le tonnellate di aiuti accumulate al palazzetto dello sport di via Di Vittorio intanto vengono lentamente smaltite. Alimenti, prodotti per l’igiene per la casa e personale, stivali, acqua sono già stati distribuiti la prima volta casa per casa nel kit che i volontari hanno consegnato a 1.360 famiglie. Il secondo giro, ancora in corso, ha raggiunto al momento 500 famiglie mentre il terzo, partito da qualche giorno, si completerà con il contributo diretto dei conselicesi, chiamati a raggiungere direttamente il palazzetto per ritirare la merce. "Entro domenica dobbiamo lasciare libera la struttura – spiega l’assessore ai Servizi educativi del Comune, Raffaele Alberoni – per consentire la ripresa delle normali attività in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico". Il morale però, come spiegano i conselicesi, continua a essere sotto i piedi, fra contributi che tardano ad arrivare e lavori che non possono essere rendicontati entro il 31 ottobre. "Fortunatamente ho trovato dei muratori" spiega Adolfo Pietro Tarlazzi. La sua abitazione, in via Marconi, una delle più colpite, ha riportato gravissimi danni al punto che ancora oggi vive a casa di parenti. "Spero che la scadenza del 31 ottobre, fissata per la rendicontazione dei lavori finalizzata al contributo governativo, venga prorogata – dice –. Ora è possibile togliere solo l’intonaco per fare asciugare il muro ma i lavori devono essere fatti più avanti, altrimenti a distanza di poche settimane può ripresentarsi lo stesso problema. Piano piano si torna alla normalità ma è dura. Gli artigiani non si trovano e l’inverno, anche se non sembra, non tarderà ad arrivare. Sento tanti che hanno deciso di andarsene da Conselice. Certo, mettono a posto la casa per quanto possibile ma se riescono, preferiscono trasferirsi nelle zone che non hanno avuto l’alluvione".

Conselice era già stata colpita dalla rotta del Santerno nel dicembre del 1959. Ma all’epoca, la ferrovia trasformata in una diga naturale, ha protetto mezza città. "Questa volta l’80% delle case ha avuto l’acqua per giorni – sottolinea Roberto Penazzi, che tutt’ora si occupa della distribuzione degli aiuti come volontario, –. Di aiuti ne sono arrivati tanti, ma ora servono i rimborsi". Primo Cucchi da 100 giorni opera come volontario, nonostante i danni subiti direttamente. Le sue assenze si riducono a quattro mezze giornate e al giorno di Ferragosto. In questo lasso di tempo, ha vissuto e condiviso gli stati d’animo delle persone. "Certamente chi ha perso tutto non ci passa sopra facilmente – spiega –. La maggior parte delle persone è ancora così; disperata, arrabbiata. Poi chi non ha subito grossi danni ha ricominciato a divertirsi. Gli altri, quelli veramente colpiti soffrono ancora molto". Serve tempo. Anche per ricucire i rapporti con una amministrazione fortemente criticata. Alla domanda: come va col sindaco, la risposta ottenuta da tutti è stata il silenzio.

Monia Savioli