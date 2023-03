Conselice, ultimi lavori sulla rete acqua

Da lunedì 13 a giovedì 16 marzo saranno effettuati gli ultimi tre collegamenti della nuova rete acquedottistica che alimenta l’abitato di Lavezzola e della lunghezza di circa 4.800 metri, propedeutici all’abbattimento del serbatoio pensile di via Bastia 261. Il progetto di realizzazione e collegamento della nuova condotta, che comporta un investimento di circa un milione, ricade per quota parte negli interventi del Fondo per lo sviluppo e la Coesione (Fsc) 2014-2020 del Piano operativo ambientale- sotto piano -‘Interventi per la tutela del territorio e delle acque’, Linea di Azione: 2.2.1_Interventi per il miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e riduzione delle perdite di rete di acquedotto.

I lavori, che in caso di imprevisti o maltempo saranno rinviati al primo giorno lavorativo successivo, inizieranno lunedì 13 marzo dalle 14 alle 19 in via Selice 330, con possibile interruzione del servizio dalle 16 alle 19, e proseguiranno martedì 14 marzo dalle 14 alle 19, con possibile interruzione del servizio dalle 16 alle 19, alla centrale dell’acquedotto di Conselice in via Guglielma (Sp 91). Poi continueranno giovedì 16 marzo dalle 14 alle 19, con possibile interruzione del servizio dalle 16 alle 19, in via Maestri del Lavoro a Conselice.