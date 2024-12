Conservatorio: corsi in Bassotuba e Musica applicata

Il Ministero dell’Università e della Ricerca (Mur) autorizza il Conservatorio G. Verdi di Ravenna all’attivazione nel corrente anno accademico dei corsi biennali in Bassotuba e Musica Applicata: un momento "a lungo atteso dall’istituto ravennate – scrivono – che trasforma finalmente in realtà i nuovi corsi Afam (Alta Formazione Artistica e Musicale)".

Continua la nota: "I percorsi formativi sono di grande importanza per ampliare le tipologie di produzioni, aggiungendosi quindi alle numerose attivazioni multidisciplinari realizzate in questi anni. Gli interessati possono contattare la segreteria del Conservatorio (ai recapiti che si trovano nel sito verdiravenna.it; email segreteria@verdiravenna.it)". Grazie ai fondi PNRR, dall’ anno 2024 –2025 sono stati attivati dal Mur per la prima volta i dottorati di ricerca (Comparto AFAM).