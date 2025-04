Conservatorio ‘Verdi’, si spalancano nuovi orizzonti

Il conservatorio di musica Verdi sempre più importante sulla scena internazionale e negli eventi cittadini. L’istituzione ravennate ha attraversato negli ultimi anni tanti cambiamenti, dalla statizzazione, all’acquisizione della nuova sede in condivisione con l’accademia di Belle Arti. Si è investito molto sulla didattica e sull’attrarre studenti Erasmus e altri partner stranieri. A riprova di ciò, si terrà dal 20 al 24 maggio la World Brass conference, con musicisti, ensemble e rappresentanti di università da tutto il mondo per un evento di alto profilo culturale nella nostra città.

Sul piano nazionale, il conservatorio ospiterà il prossimo novembre il Premio delle Arti, sezione ottoni, indetto dal Ministero dell’Università e della Ricerca. Occasione di grande prestigio sarà oggi l’accompagnamento musicale della visita di Re Carlo a San Vitale eseguito dal talentuoso violoncellista Haolong Chen, 16 anni. "I concerti che facciamo in città, sempre molto apprezzati dalla cittadinanza, arricchiscono i nostri ragazzi con esperienze di grande valore formativo: oltre la didattica devono anche cimentarsi nel suonare davanti ad un pubblico" spiega Adriano Maestri, presidente del conservatorio, che ripercorre così gli ultimi anni: "Il processo di statizzazione iniziato nel 2023 ha permesso di equiparare il conservatorio ad un percorso universitario, offrendo occasioni più adatte ad una formazione di alto livello nonché maggiore possibilità di acquistare attrezzature e acquisire gli spazi giusti per lavorare al meglio. Abbiamo rafforzato la collaborazione con l’amministrazione comunale e con l’accademia di Belle Arti con cui condividiamo questa nuova sede in pieno centro storico".

L’assessore Gallonetto sottolinea: "Musica, arte e università portano la vitalità necessaria a Ravenna, dobbiamo impegnarci per dare occasioni di valore ai nostri giovani. Il Comune sta avviando la procedura per acquistare questo immobile in modo da garantire continuità al polo artistico". È stata poi presentata la nuova saletta con tre computer e una lavagna multimediale a disposizione degli studenti per attività di studio e ricerca grazie anche agli abbonamenti a librerie musicali digitali quali Nkoda e Rilm, nelle prossime settimane sarà poi resa fruibile al pubblico anche la biblioteca storica. La comunità accademica del conservatorio invita la cittadinanza al concerto del Coro & Ensemble 1685 domenica alle 18.30 alla Basilica di Sant’Agata Maggiore.

Valeria Bellante