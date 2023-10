Conserve Italia, Barbiano. Roberto Savioli nuovo direttore

Cambio alla guida dello stabilimento di Conserve Italia a Barbiano di Cotignola specializzato nella produzione di succhi, nettari e bevande alla frutta: dal primo ottobre scorso il nuovo direttore di fabbrica è Roberto Savioli. Cinquantasei anni, romagnolo, già direttore dello stabilimento di Mesagne (Br) dedicato alla lavorazione del pomodoro lungo da pelato, Savioli ha ricevuto il testimone da Francesco Bassi che ha lasciato l’incarico per il raggiunto pensionamento dopo una lunga carriera all’interno dell’Azienda.

"Per me si tratta di un ritorno alle origini in quanto dopo tanti anni di impegno nelle conserve di pomodoro, torno ad occuparmi di frutta, che è il comparto da cui è iniziato il mio percorso professionale – dichiara Roberto Savioli –. Lo stabilimento di Barbiano, insieme a quello di Massa Lombarda, rappresenta un’eccellenza nazionale nella produzione di succhi di frutta, oltre ad essere un punto di riferimento fondamentale per il territorio sia in termini occupazionali che per la filiera agricola locale dei soci produttori che conferiscono la frutta per realizzare i succhi".