Consigli di zona fino all’autunno 2024

La Giunta ha prorogato il mandato degli 8 attuali Consigli di zona fino all’autunno del 2024. La decisione è stata presa in accordo con i Cdz, che hanno dato la loro disponibilità a continuare il lavoro, per poter portare a termine i progetti messi in campo in questi anni. Gli attuali Cdz sono stati eletti nel marzo 2018. Il Regolamento dei Consigli di zona, approvato dal Consiglio Comunale nel 2017, all’Art. 12 “I ruoli”, recita che “Il Consiglio ha validità di norma 5 anni”. L’Amministrazione ha però valutato, in accordo con i Consigli di zona, che per un più efficace compimento dei progetti in corso e per una corretta valorizzazione del lavoro svolto è utile mantenere in carica gli attuali organismi, che hanno collaborato i con l’amministrazione e seguito l’avanzamento dei lavori.