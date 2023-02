Consigli in tutte le frazioni La proposta per cambiare i quartieri

Novità per i consigli di quartiere: i componenti della conferenza dei capigruppo del consiglio comunale si sono infatti riuniti l’altro ieri per discutere il tema, che molto probabilmente approderà sui banchi del consiglio comunale in una delle prossime sedute. L’obiettivo è stendere un nuovo regolamento e procedere di conseguenza alle elezioni, che potrebbero nuovamente tenersi online. Tutto quel che si sa è che i consigli di quartiere dovrebbero essere rimodulati in qualcosa che possa rappresentare la voce delle varie frazioni: dunque non più solo Granarolo e Reda, ma potenzialmente anche Errano, Santa Lucia, Borgo Tuliero e altre. Non è chiaro che destino avranno il quartiere Centrosud e quello Centronord, dal profilo più sfumato, considerando che il luogo in cui dibattere delle problematiche dell’area urbana è da sempre il consiglio comunale. Il quartiere Borgo dovrebbe invece conservarsi così com’è.

I consigli di quartiere non sono più un organismo obbligatorio per i Comuni con meno di 100mila abitanti, complice la revisione del testo unico degli enti locali, attuata in periodo di spending review. Faenza è tra quelle realtà che ha deciso di mantenerli attivi come organismi di partecipazione dalla funzione puramente consultiva, e dunque privi di poteri amministrativi.

Faenza già sei anni fa decise di conservare i suoi cinque consigli di quartiere: l’unico vincolo posto dalla legge era che avessero un costo pari a zero. Le elezioni non furono quel che si dice un trionfo di affluenza: alcuni consiglieri furono eletti anche con un solo voto, altri non avevano sulla carta neppure bisogno di quello, facendo parte di liste che avrebbero automaticamente eletto tutti i loro componenti.

Ciononostante, a dispetto della partenza in salita, l’utilità di qualcosa di analogo ai consigli di quartiere si è palesata anche di recente, quando un gruppo di cittadini di Santa Lucia si è radunato per chiedere una nuova linea di bus che potesse collegare la frazione al centro storico e alla cittadella dello sport della Graziola. Lo stesso dicasi per la pista ciclabile che ha collegato la città a Borgo Tuliero, richiesta anni fa da un gruppo di residenti mobilitatisi per questa causa.

Le elezioni dovrebbero tenersi online, grazie a un sistema informatico che il Comune acquisì anni fa: il form, si disse allora, avrebbe spalancato anche la possibilità di indire consultazioni elettroniche aperte alla cittadinanza su alcuni temi specifici. L’ipotesi però non è mai neppure stata discussa.

f.d.