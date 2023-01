Consiglio comunale, approvate 81 delibere e 13 mozioni

Sarà organizzata a fine anno una mostra fotografica, a cura delle scuole della città, dedicata ai 75 anni della Costituzione, che la carta fondamentale entrata in vigore il 1° gennaio del 1948 ha da poco festeggiato. L’iniziativa fa parte della rassegna di quelle organizzate dal Consiglio comunale di Faenza, che nel 2022 è tornato a riunirsi in presenza sostanzialmente per la quasi totalità delle proprie attività. Quattordici dei venticinque consiglieri sono stati presenti in ciascuna delle riunioni, che complessivamente hanno contato una media di presenze pari al 91%. Nel corso delle tredici sedute (fra cui una straordinaria sul tema della sanità, con ospite il direttore dell’Ausl Tiziano Carradori), per un totale di quarantacinque ore di dibattito, sono state approvate ottantuno delibere, tredici mozioni e sette ordini del giorno (fra questi ultimi molti hanno avuto il sì dell’assemblea all’unanimità). Centrali nell’attività del consiglio sono le interrogazioni: nel 2022 ne sono state presentate 113, con un incremento del 43% rispetto al 2021 pandemico. Su questo fronte i consiglieri più attivi si confermano Stefano Bertozzi di Fratelli d’Italia e Alessio Grillini di Italia Viva, unici rappresentanti delle loro forze politiche e autori rispettivamente di 31 e 21 interrogazioni. Trentaquattro anche le interrogazioni a firma della Lega, che conta tre consiglieri, mentre la giovane Area Liberale, nata appena a giugno, si conferma il quarto gruppo più attivo in quanto a interrogazioni. Dieci di queste interpellanze erano rivolte al sindaco, dodici al vicesindaco, 32 all’assessora ai Lavori pubblici Milena Barzaglia, 27 all’assessore alla Sicurezza Massimo Bosi, 17 a quello all’Ambiente Luca Ortolani, otto e sette rispettivamente a Davide Agresti e Martina Laghi, delegati a Welfare e Scuola.

Intensa anche l’attività delle commissioni consiliari, in particolare la prima e la terza, chiamate a indirizzare l’attività del consiglio rispettivamente sul Bilancio e su Ambiente e assetto del territorio, riunitesi dodici e dieci volte. Rispetto alle elezioni 2020, che avevano visto entrare in consiglio comunale nove gruppi (Pd, Coraggiosa, Faenza Cresce, Movimento 5 Stelle e Italia Viva per la maggioranza, Lega, Fratelli d’Italia, Insieme per cambiare e Per Faenza tra le fila dell’opposizione), oggi l’assemblea conta una forza politica in più: dall’estate infatti i due consiglieri eletti con la Lega e passati al Gruppo misto – Gabriele Padovani e Giorgia Maiardi – si sono costituiti in gruppo, dando vita ad Area Liberale, presente anche in altre realtà del territorio, e da subito molto attiva nei lavori del consiglio. Questo ha comportato anche un riassetto della composizione delle commissioni (che devono contare un rappresentante di ciascun gruppo) con Giorgia Maiardi che è rimasta a capo di quella dedicata al Bilancio. La nascita di nuovi gruppi consiliari si verifica più o meno in ogni legislatura, talvolta sull’onda di dinamiche nazionali – come accadde con la nascita nel 2013 del Nuovo Centrodestra o nel 2017 di Articolo 1, poi confluito in Coraggiosa – talaltra per questioni più territoriali, come nel caso di Area Liberale.

f.d.