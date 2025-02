Consiglio comunale, Martinez divide maggioranza e opposizione

A una settimana dalla seduta del consiglio comunale di Faenza, che si terrà il 25 febbraio, data in cui è prevista un’altra elezione del presidente del consiglio comunale, il capogruppo di Fratelli d’Italia Stefano Bertozzi, il capogruppo della Lega Andrea Liverani e il capogruppo di Area Liberale Gabriele Padovani hanno affidato a una nota congiunta alcune considerazioni legate all’imminente elezione. "Riteniamo opportuno – si legge – esprimere alcune considerazioni. Il presidente del consiglio comunale dovrebbe essere una figura di massima condivisione, come lo è stata quella del presidente uscente Niccolò Bosi votato all’unanimità. Oggi questa situazione non si sta presentando, con la proposta unilaterale del Partito Democratico di convergere sul nome della consigliera Martinez. Dal canto suo anche l’opposizione, continuando a proporre il vicepresidente Penazzi andrebbe verso una contrapposizione non costruttiva per la città di Faenza. Con il fine di raggiungere la più ampia condivisione democratica sarebbe quindi opportuno che la maggioranza proponesse un nome, tra i consiglieri di maggioranza, che possa essere il più condivisibile possibile. Se il Pd vuole continuare col riproporre il nome della consigliera Martinez, nei confronti della quale non abbiamo nulla da eccepire dal punto di vista personale, ignorando un’apertura propositiva della minoranza, lo può tranquillamente fare. Dopo tutti i proclami post-alluvione, di unità per la nostra città, la maggioranza può dimostrare, con i fatti ciò che sta nei proclami".

In seguito alle dimissioni del presidente uscente Niccolò Bosi, legate alla propria elezione in consiglio regionale, nell’ultima riunione del consesso faentino si sono tenute due tornate di scrutinio segreto per eleggere il nuovo presidente. Il nome presentato dalla maggioranza è stato Maria Luisa Martinez (foto), attuale presidente del consiglio dell’Unione della Romagna Faentina. Fratelli d’Italia, Lega, Area Liberale, nonché Alessio Grillini e Progetto Civico Faentino, avevano proposto l’attuale vicepresidente Massimiliano Penazzi (foto). Da regolamento servivano i due terzi per poter nominare il presidente, quorum non raggiunto. Il segretario comunale del Pd, Emanuele Tanesini, spiega: "Avevamo comunicato l’intenzione di candidare Maria Luisa Martinez alla presidenza del consiglio comunale. Se l’intenzione della minoranza fosse stata la condivisione su un nome, come sempre accade, forse si sarebbe dovuto aprire un tavolo di confronto. Questo non è stato fatto e anzi è stato, legittimamente, deciso dalla minoranza di non convergere su un nome unico ma di convergere invece su Massimiliano Penazzi. Il quale gode della nostra stima. Il presidente del consiglio comunale come più volte ribadito è una figura di garanzia, e da sempre è un ruolo che spetta alla maggioranza dei cittadini. Sembra quindi più un tentativo di mischiare le carte quando non c’è bisogno. La nostra proposta rimane Martinez e come maggioranza non ci sposteremo dalla decisione. Anche perché il fatto di proporre un’alternativa a questo punto diventa un pregiudizio sulla persona, e questo per noi è inaccettabile".