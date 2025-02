Consiglio comunale, Martinez presidente

Maria Luisa Martinez è la nuova presidente del Consiglio comunale di Faenza. Succede a Niccolò Bosi, che si è dimesso dall’assise manfreda dopo l’elezione al Consiglio regionale, nonostante le due cariche non fossero incompatibili. L’elezione di Martinez è avvenuta durante la seduta del Consiglio comunale di ieri sera.

Dopo le prime votazioni andate a vuoto causa la necessità di una maggioranza dei due terzi, sul nome della consigliera del Partito Democratico Martinez la maggioranza è stata granitica con un voto compatto.

È stato respinto il tentativo delle minoranze di sparigliare le carte su un altro nominativo: il risultato è stato una spaccatura fra schede bianche e tre voti sul civico Massimiliano Penazzi.

Molto nota in città per il ruolo di dirigente dell’istituto Oriani per molti anni e poi per quello all’Ufficio scolastico provinciale, Martinez ha annunciato che lascerà l’attuale incarico di presidente del consiglio dell’Unione della Romagna Faentina.

Nei giorni scorsi il suo nome aveva diviso maggioranza e opposizione.

Una settimana fa il capogruppo di Fratelli d’Italia Stefano Bertozzi, il capogruppo della Lega Andrea Liverani e il capogruppo di Area Liberale Gabriele Padovani avevano affidato a una nota congiunta alcune considerazioni legate all’imminente elezione. "Riteniamo opportuno – scrivevano – esprimere alcune considerazioni. Il presidente del consiglio comunale dovrebbe essere una figura di massima condivisione, come lo è stata quella del presidente uscente Niccolò Bosi votato all’unanimità. Oggi questa situazione non si sta presentando, con la proposta unilaterale del Partito Democratico di convergere sul nome della consigliera Martinez. Dal canto suo anche l’opposizione, continuando a proporre il vicepresidente Penazzi andrebbe verso una contrapposizione non costruttiva per la città di Faenza. Con il fine di raggiungere la più ampia condivisione democratica sarebbe quindi opportuno che la maggioranza proponesse un nome, tra i consiglieri di maggioranza, che possa essere il più condivisibile possibile. Se il Pd vuole continuare col riproporre il nome della consigliera Martinez, nei confronti della quale non abbiamo nulla da eccepire dal punto di vista personale, ignorando un’apertura propositiva della minoranza, lo può tranquillamente fare. Dopo tutti i proclami post-alluvione, di unità per la nostra città, la maggioranza può dimostrare, con i fatti ciò che sta nei proclami".