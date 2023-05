"Consiglio comunale straordinario per capire cosa si è sbagliato"

Ci sarà un consiglio comunale straordinario sull’alluvione che ha colpito Faenza martedì 3 maggio. A chiederlo è stato il consigliere di Area Liberale Gabriele Padovani (foto): "un necessario momento di confronto su quanto accaduto a Faenza in quelle ore. Sarà l’occasione per capire cosa poteva essere fatto meglio, cosa non è stato fatto, cosa è stato fatto in maniera sbagliata".

Il consiglio comunale straordinario, la cui richiesta ha già ottenuto la firma di tutti i gruppi consiliari di opposizione, dovrebbe tenersi come da regolamento entro venti giorni, probabilmente il 23 maggio in occasione del precedentemente pianificato consiglio comunale. Sull’argomento sono arrivate già anche alcune interpellanze, oltre ad una mozione con cui il consigliere di Fratelli d’Italia Stefano Bertozzi – che sullo specifico tema ha ottenuto la firma anche di Alessio Grillini per Italia Viva – chiede "l’azzeramento dell’imposizione locale a carico dei cittadini e delle attività produttive coinvolte nell’alluvione fino al 31 dicembre 2023, in particolare agendo sulle addizionali comunali Irpef, sulla Tari, su tutte le imposte locali che coinvolgono le attività produttive e prevedendo meccanismi di ristorno dell’Imu, tenendo a carico del bilancio dell’ente il fabbisogno conseguente".

Bertozzi e Grillini chiedono anche "di adottare immediati provvedimenti di bilancio che azzerino la quota di servizi a domanda individuale, ad esempio per scuole, mense trasporto pubblico, a carico dei cittadini coinvolti nell’alluvione, e di attivarsi presso i principali fornitori di servizi, in particolare Hera Spa, per chiedere un azzeramento delle utenze luce-acqua-gas per chi è stato colpito". Sempre a proposito dell’alluvione si registrano anche alcune interpellanze: Bertozzi chiede che la città sia messa a conoscenza "di come è stata gestita l’emergenza e quali azioni preventive sono state adottate. Per quanto riguarda la gestione contingente stanno emergendo apparenti incongruenze sugli orari, sulle scelte, sulle soluzioni; alcune decisioni prese appaiono poco comprensibili, tanto da domandarsi se i protocolli di protezione civile ci siano, se siano stati aggiornati, ma soprattutto se sono stati applicati, e da chi". Alessio Grillini, che ha chiesto una commissione tecnica straordinaria sull’incendio alla Caviro, ha depositato un’interrogazione sul tema alluvione: "per la questione Caviro sono state usate sirene e megafoni, una settimana fa in Borgo invece no; la popolazione non era stata messa adeguatamente in pre-allerta. Mentre nell’ottica dell’attuale allerta meteo invece la pre-allerta c’è stata". Secondo Grillini ci sarebbero dunque "dicotomie evidenti".

Filippo Donati