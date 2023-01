Consiglio comunale, Zoli propone una rotonda per il Mei

Rotonde per valorizzare le eccellenze faentine e promuoverle nel territorio attraverso l’arte. Il progetto avviato dall’amministrazione comunale, che rientra nell’ampliamento e nella valorizzazione del patrimonio museale cittadino a cielo aperto, porterà tra marzo e aprile a un bando di concorso per artisti nazionali e internazionali che avranno il compito di rappresentare quattro processi identitari della città: in prossimità del casello A14 sarà lo spazio dedicato alla ceramica, tra via Pana e via San Silvestro vicino alla sede di Gresini Racing la rotonda sarà invece dedicata al motorsport, la rotonda subito dopo il cavalcaferrovia ribattezzata ‘del Niballo’ avrà come tema il Palio di Faenza, mentre nella rotonda di via Firenze, immediatamente prossima al Parco Veniero Lombardi, rappresenterà il legame tra Firenze e Faenza, compreso il Passatore.

Nel corso dell’ultimo consiglio comunale sul tema è intervenuto Massimo Zoli di Progetto Civico Faentino il quale ha avanzato l’ipotesi, sotto forma di interpellanza, di un riconoscimento alla musica di Faenza con particolare riferimento al Mei. Nella risposta, il sindaco Massimo Isola ha esplicitato che si farà portavoce, presso il comitato scientifico che si occupa della progettazione del museo all’aperto, della richiesta. "Faenza è conosciuta in tutto il mondo per Giuseppe Sarti e per Domenico Albeghi, oltre alla musica popolare e folcloristica di cui il Mei rappresenta il filo conduttore. Mi sembra una suggestione interessante".

d.v.