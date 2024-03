"Consiglio di Stato a favore degli autocostruttori"

A dieci anni da quando, nel giugno 2014, depositai presso la Polizia municipale l’’Esposto su fatti di rilevanza penale nella fallita autocostruzione di alloggi a Filetto” la parola fine su questa triste vicenda non è ancora stata scritta. L’ultimo atto era stata la sentenza del TAR che l’8 marzo 2023 aveva condannato il Comune a versare ai 14 “autocostruttori” della coop. Mani Unite, difesa dall’avvocato Montevecchi, 70 mila euro, di cui 53.729 trattenuti per rimborsi di spese legali. Il Consiglio di Stato, riformando la sentenza del TAR, ha ordinato di compiere una verificazione “presso le amministrazioni”, affidata all’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna, volta a stabilire “quale sia l’ammontare del costo della manodopera dell’operazione in questione e, conseguentemente, delle somme spettanti alla Cooperativa appellante, quale corrispettivo economico della prestazione resa, non compensata dal risultato finale dell’assegnazione dell’alloggio (prestazione divenuta impossibile)”. Potendo le due parti nominare un tecnico di fiducia, non sembra fuori luogo chiedere che, per non aggravare le spese a carico del bilancio pubblico, il Comune nomini un tecnico alle proprie dipendenze, mentre gli autocostruttori non hanno gli occhi per piangere le loro case perse, dovendo anche anticipare 1.500 euro per il compenso del verificatore.

Alvaro Ancisi

Lista per Ravenna