Consiglio straordinario sull’alluvione

A Conselice, uno dei comuni di tutto il territorio ravennate più colpiti dalla recente alluvione le cui strade sono rimaste per giorni sott’acqua, è stato convocato per giovedì un consiglio comunale straordinario a partire dalle 20 che tratterà il tema ‘Eventi alluvionali di maggio 2023 sul territorio comunale’ e relativi ordini del giorno presentati dai gruppi consiliari o dai consiglieri sull’argomento. Il consiglio si riunirà nella sala consiliare di via Garibaldi 14 ma verrà anche trasmesso in streaming.