Consiglio, superlavoro per l’alluvione: "Si torni a trenta componenti"

Hanno raggiunto le 20mila visualizzazioni in streaming le undici sedute in cui è stato impegnato il consiglio comunale di Faenza nel 2023. L’attività dei ventiquattro consiglieri è stata dominata dal tema dell’alluvione, così come il lavoro delle cinque commissioni, che per ben tredici volte si sono confrontate esclusivamente sul tema delle ferite inferte lo scorso maggio alla città (otto volte alla commissione Territorio, riunitasi sedici volte, tre in più di quella dedicata a Bilancio e programmazione). Il livello delle presenze si è mantenuto molto alto, al 93%, con alcuni gruppi che non hanno registrato assenze: si tratta di Faenza Coraggiosa, Faenza Cresce, Movimento 5 Stelle, Italia Viva, Fratelli d’Italia e Area Liberale. Nel complesso il 66% dei consiglieri sono sempre stati presenti alle riunioni. Quest’anno il consiglio non si è riunito in maggio a causa dell’alluvione, ma ha tenuto una seduta straordinaria in giugno e due sedute ordinarie a luglio. In totale i consiglieri hanno passato nella sala De Giovanni trentadue ore, per una media a consiglio di due ore e cinquantotto minuti (la prima ora è di consueto riservata alle interrogazioni). Il presidente del consiglio comunale Niccolò Bosi e il suo vice Massimiliano Penazzi hanno poi spiegato che è in corso un’interlocuzione a 360 gradi circa il futuro degli organi consultivi di quartiere, in particolare con gli ex eletti. La domanda che molti pongono ai consiglieri – e cioè "come fate a seguire tutte le riunioni?" – è più che mai d’attualità considerando che le riforme succedutesi negli ultimi anni comportano che alcuni di loro siedano anche negli organi deliberativi della Provincia e dell’Unione della Romagna faentina.

Incarichi cui si somma il consueto lavoro nelle cinque commissioni comunali, particolarmente intenso per chi è l’unico consigliere del suo gruppo: è il caso di Gabriele Padovani per Area Liberale, di Alessio Grillini per Italia Viva, di Marco Neri per il Movimento 5 Stelle e di Stefano Bertozzi per Fratelli d’Italia. Molti di loro sono fra i consiglieri più attivi, ma non disdegnerebbero certo un collega con cui dividere a metà il lavoro in commissione. Tanto che ipotizzare un ritorno a un’assemblea composta come in passato da trenta consiglieri non è più un tabù: "I costi per la collettività sarebbero sostanzialmente identici – fa notare Niccolò Bosi – ma dovranno essere i legislatori a prendere una decisione, anche con riferimento agli organi di secondo livello quali Unione e Provincia e alle modalità con cui i consiglieri comunali vi prendono parte". Quel che è certo è che "i gruppi di minoranza sono in difficoltà se hanno un solo consigliere, è tempo di dircelo – commenta Gabriele Padovani, uno dei veterani di Palazzo Manfredi, alla terza legislatura da consigliere –. Organizzare quella mole di riunioni può non essere semplice". In particolare, evidenzia il collega di Progetto civico faentino Massimo Zoli, "se il gruppo non ha alle spalle un partito strutturato".

Filippo Donati