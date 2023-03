Consiglio territoriale del mare, seduta animata

La seduta del Consiglio Territoriale del Mare del 16 marzo scorso ha avuto come esito, l’abbandono dell’aula da parte di tutta l’opposizione ‘Cambiamo il Comune’. Il gesto è nato per protesta contro la mancata convocazione del consiglio (obbligatoria da regolamento) richiesta dall’opposizione, (già oggetto di question time in consiglio comunale) proprio su un argomento ritenuto estremamente importante: quello dell’ingressione marina nei lidi e i lavori mai realizzati per mettere in sicurezza il bacino pescherecci di Marina di Ravenna.

La decisione di ignorare la richiesta di convocazione violava l’articolo 1 dell’art. n.28 del Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento dei Consigli Territoriali, una mancanza che non è l’unica ma ne segue altre con incontri mai realizzati con sindaco, assessori, funzionari o loro delegati circa le compensazioniristori riguardanti il rigassificatore, delucidazioni circa il progetto e lo stato dell’arte del parco Marittimo, questioni sulle quali nulla è stato fatto e nessun incontro messo in agenda. Questo comportamento ha fatto si che l’opposizione proponesse questo gesto di protesta al fine di dare un segnale preciso.

Cambiamo il Comune

Filippo Binazzi, Elena Marin, Luca Rosetti, Roberta Mingozzi, Gaetano Vinci, Camillo Bomarsi e Pasquale Minichini