Consolidamento di argini e ricostruzioni di ponti

Anche il territorio dei Comuni della Bassa Romagna è interessato dall’ultima ordinanza commissariale per la ricostruzione post alluvione, la 13 ter, che mobilita complessivamente circa 167 milioni di euro, di cui 108 milioni aggiuntivi, destinati a finanziare 179 interventi strategici per la difesa idraulica e la viabilità nei territori colpiti nel maggio del 2023. Uno degli interventi principali e maggiormente attesi, è sicuramente quello sul bacino del Lamone per cui la nuova ordinanza ha finanziato un consolidamento urgente dei corpi degli argini da Traversara a Mezzano per un importo di 15 milioni di euro. Il lavoro sarà attuato dall’agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. L’intervento si è reso necessario anche a seguito delle numerose piene che hanno messo a dura prova la tenuta degli argini: ultima, in ordine di tempo, quella di marzo scorso che aveva messo in grossa apprensione gli abitanti delle zone limitrofe all’asta del fiume, rendendo necessaria l’evacuazione preventiva dei residenti entro i 300 metri dal corso del Lamone. Sullo stesso bacino sono poi previste le ricostruzioni, parziali o integrali, di una serie di ponti in situazione di criticità.

Tra questi anche il ponte pedonale Pungella di Traversara per un importo di circa un milione. Per quanto riguarda il fiume Santerno e il territorio della città di Lugo sono due gli interventi che sono stati finanziati da questa ordinanza, in entrambi i casi si tratta di pungelle, in particolare quella di Villa San Martino e quella di Santa Maria in Fabriago. La prima delle due strutture era già soggetta a un finanziamento di 600mila euro per il rifacimento dell’impalcato, nell’ambito della creazione di una pista ciclabile, per la cui realizzazione sono stati investiti altri 600mila euro. "Con questo ulteriore finanziamento – spiega l’assessora ai lavori pubblici, Veronica Valmori – non solo sarà possibile intervenire sull’impalcato, ma rifarla completamente, soprattutto smantellare i quattro piloni che attualmente insistono all’interno dell’alveo fluviale, mentre nel progetto finale ne sono prevista ora solo due". Per quanto riguarda la Pungella della frazione di Santa Maria in Fabriago, si tratta di un investimento di 300mila euro, sempre finanziato con l’ordinanza 13 ter, che prevede lo studio e la redazione del progetto di ricostruzione della Pungella, questa poi verrà demolita, mentre, per quanto riguarda la sua successiva ricostruzione, non sono stati stanziati soldi, per cui bisognerà reperirli con altri bandi o aspettando altre ordinanze.

Matteo Bondi