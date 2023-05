Consorzio di Bonifica, incontro del Fai alla Casa Matha

La Delegazione Fai di Ravenna, in collaborazione con il Consorzio di Bonifica della Romagna e con la Casa Matha Schola Piscatorum, organizza oggi alle 17.30, presso la Casa Matha, un incontro dal titolo “Consorzio di Bonifica della Romagna: la cura del territorio ravennate davanti a nuove sfide”. L’appuntamento si configura come un dialogo sulle criticità idriche attuali, sul ruolo dei consorzi di bonifica e sulla salvaguardia del territorio. A introdurre l’incontro, Giovanni Gabbianelli, già docente di scienze ambientali e delegato all’ambiente per la Delegazione Fai di Ravenna; seguiranno gli interventi di Laura Prometti, Responsabile Comunicazione e Ambiente del Consorzio di Bonifica, e Silvia Cilli, della Gestione Reti e Impianti del Consorzio. "Per il consorzio è importante la nuova collaborazione col Fai - sottolinea Laura Prometti - tanto che siamo in procinto di firmare una accordo per lavorare insieme promuovendo iniziative rivolte ai cittadini per la conoscenza del territorio e per far conoscere il prezioso lavoro della bonifica non solo per la difesa idraulica ma anche per la tutela dell’ambiente e del paesaggio".

A corollario dell’incontro, sono programmate per sabato 20 maggio due visite guidate, alle 10.30 e alle 11.15, all’impianto idrovoro di Fosso Ghiaia, a cura di Laura Prometti. Visti i posti sono limitati, prenotazione obbligatoria a [email protected]