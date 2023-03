Consorzio, oltre 100 milioni di lavori

Sono in corso di svolgimento le procedure di aggiudicazione di due importanti opere di distribuzione idrica da realizzarsi nel comprensorio di pianura del Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale.

"Si tratta – si legge nella nota – dei lavori di adeguamento e ammodernamento degli impianti di distribuzione irrigua Selice e Tarabina nei Comuni di Conselice e Argenta, dell’importo di 14,8 milioni di euro e dei lavori di estensione della distribuzione irrigua in pressione nell’area compresa tra il Sillaro e il Santerno, dell’importo di 14,25 milioni di euro, da eseguire nei Comuni di Imola, Mordano e Massa Lombarda. Le opere sono finanziate con fondi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)".

Nel caso dei lavori da eseguire nei Comuni di Conselice e Argenta, il progetto prevede un rifacimento della rete distributiva costruita negli ormai lontani anni Settanta del secolo scorso. Saranno posate nuove condotte in materiali più efficienti rispetto a quelli attuali, con l’obiettivo di azzerare le perdite causate da frequenti rotture che, a loro volta, sono dipendenti dai numerosi assestamenti del piano di posa indotti dalla subsidenza. L’impianto sarà ammodernato anche sotto il profilo impiantistico. È prevista l’installazione in ciascun idrante di un contatore telecontrollato per la misurazione anche distanza del volume d’acqua utilizzato e per l’accertamento in tempo reale di eventuali anomalie.

Per quanto riguarda i lavori da eseguire nei Comuni di Imola, Mordano e Massa Lombarda, verrà ampliata la rete distributiva in pressione in derivazione dal Cer - Canale Emiliano Romagnolo nel comparto idraulico Zaniolo-Buonacquisto, tra Sillaro e Santerno. È prevista anche la realizzazione di una nuova centrale di pompaggio, denominata “Viola”. Dati i tempi minimi procedurali previsti dalla legge, si stima che la stipula dei contratti di appalto con le imprese esecutrici e la consegna dei lavori potranno avvenire nel prossimo mese di maggio.