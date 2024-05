“Quei due consulenti contabili ci hanno promesso guadagni, ma i nostri soldi sono spariti”

Ravenna, 19 maggio 2024 – “Adesso si difendono dicendo che sono stati truffati loro stessi dall’intermediario con cui collaboravano in quelle che continuano a chiamare ”operazioni commerciali” ma abbiamo tanti contatti con persone a cui hanno proposto investimenti in Romania promettendo guadagni enormi e che non hanno mai visto un euro. All’epoca, e parlo del periodo precedente al 2017, le “operazioni” loro le facevano con l’appoggio di un’altra persona, quindi dire ora che sono stati truffati dall’intermediario subentrato successivamente non ha alcun senso”.

A parlare al nostro giornale è un 78enne imprenditore ravennate doc, molto noto in città. E non è un caso che tra i suoi amici ci fosse proprio uno dei due consulenti contabili ravennati, finiti al centro di due servizi di ‘Striscia la Notizia’ ma soprattutto di denunce per quella che almeno tre persone definiscono “una truffa da migliaia di euro, facendo leva su momenti di difficoltà delle persone prese di mira”.

E ascoltando le storie dalla viva voce dei protagonisti, loro malgrado, si ritrova uno stesso copione: l’invito ad aprire società in Romania (con conto corrente intestato alla persona in questione), seguito da una richiesta di stilare o pagare per un progetto di start up che avrebbe poi ricevuto finanziamenti europei o che comunque avrebbe portato guadagni fino al milione di euro.

Il 78enne imprenditore si infervora mentre racconta con le lacrime agli occhi chi era per lui uno dei due consulenti nell’occhio del ciclone, che operano tuttora in uno studio alle porte del centro di Ravenna: “Era più di un amico, abbiamo fatto tutte le scuole insieme, dalle elementari fino al diploma a Ragioneria. Per questo mi sono fidato e ho perso 100mila euro”.

Lo stato d’animo del 78enne lo sente come un colpo al cuore chi come lui è stato tradito da un amico e non solo: “Lo incontrai dal fruttivendolo nel 2017, dopo anni che non lo vedevo. Io allora lavoravo in Congo e con la mia società avevo difficoltà di liquidità. Poi dovevo operarmi di tumore a una corda vocale. Lui mi disse che alla mia età ero scemo a lavorare ancora e mi diede garanzie assolute su operazioni commerciali che avevano come base la Romania e per le quali quello che era il mio amico e la sua socia di studio si appoggiavano a un intermediario. In pratica mi chiese di costituire una società in Romania, appunto, con tanto di conto corrente intestato e di realizzare un progetto di start up che poi avrebbe ricevuto fondi Ue. Io mi sono fidato e ho fatto tutto come mi diceva, con tanto di tre progetti di start up che non sono mai stati sviluppati. E i soldi sono spariti, tutti: parliamo di circa 100mila euro. Dal 2017 alla fine del 2022, se guarda i messaggi che ci siamo mandati, è un continuo di scuse su pagamenti promessi che non sono mai arrivati. Ora io non mi aspetto di rivedere neanche un centesimo dei tanti soldi che ho dato loro ma quei due consulenti dovrebbero chiudere l’ufficio e smettere di fregare la gente, soprattutto i loro amici e clienti ravennati. Potrebbero essere centinaia per milioni di euro spariti nel nulla”.

Insieme al 78enne, a raccontare la propria storia al nostro giornale, è una 43enne di Sant’Agata sul Santerno: una delle tante persone che purtroppo un anno fa hanno perso tutto con l’alluvione. “Con mio marito abbiamo un’attività e quei due consulenti ci tenevano la contabilità da anni. Tra l’altro eravamo pure convinti che fossero commercialisti” racconta arrabbiata, poi si commuove: “Quello che è successo lo scorso maggio è stato enorme.

Con la mia famiglia dovevamo entrare nella nostra casa al termine dei lavori, a fine maggio, ma purtroppo pochi giorni prima l’alluvione ha spazzato via tutto: 150 metri di pianoterra distrutti, due auto da buttare, tutto sommerso dall’acqua. Io e mio marito eravamo disperati.

I miei genitori si sono offerti di aiutarci con i loro risparmi: 22mila euro che ci avrebbero dato per sistemare la casa e invece ci siamo fidati dei consulenti e li abbiamo dati a loro, viste le promesse di guadagni fino a un milione di euro a fronte di investimenti in Romania. Tutto perso per noi, ma intanto loro continuano a lavorare.

E adesso, solo adesso che noi stiamo denunciando, si difendono dicendo che sono loro stessi vittima dell’intermediario con la Romania. La storia non sta in piedi”.