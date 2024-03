Consulenza sul sistema frenante del Frecciarossa

La Procura di Ravenna ha disposto una nuova consulenza per fare luce sulle cause che poco dopo le 20 del 10 dicembre scorso, nei pressi della stazione di Faenza, avevano portato allo scontro tra il Frecciarossa 8828 Lecce-Venezia e il Regionale 1742 fermo a semaforo rosso sulla linea Bologna-Rimini. Il pm Silvia Ziniti, titolare del fascicolo, in questi giorni affiderà l’incarico per un esame irripetibile sul sistema frenante del Frecciarossa che, retrocedendo, andò a collidere col regionale. Al momento la sola persona indagata, per disastro ferroviario colposo, resta il macchinista del treno veloce, un 44enne veneziano tutelato dall’avvocato Beniamino Nordio. Per la difesa, che non parteciperà a questo accertamento, si tratta di una consulenza molto importante. Al momento non sono ancora note le ragioni per le quali il Frecciarossa era retrocesso, se ciò sia stato dovuto a una sorta di manovra in retromarcia azionata dal macchinista o se, come Fs aveva dichiarato inizialmente, se lo scivolamento all’indietro fosse da attribuire al fatto che quel tratto di ferrovia fosse in lieve pendenza. Un idoneo sistema frenante avrebbe dovuto comunque impedire il contatto tra i due convogli e, qualora dalla consulenza emergesse l’eventualità di un non corretto funzionamento dello stesso, la posizione del macchinista ne uscirebbe quanto meno ridimensionata. L’uomo era stato interrogato spiegando dal suo punto di vista come erano andate le cose. Dopo l’incidente era rimasto a casa per alcune settimane, in corso è ancora un procedimento disciplinare a suo carico e ad oggi è a tutti gli effetti un dipendente di Trenitalia.

Quello sul sistema frenante è il terzo accertamento disposto dall’accusa, dopo quello sul cellulare e altri dispositivi informatici del macchinista – per capire se avesse interagino con qualcuno – e la maxi consulenza cinematica, importante per stabilire con precisione le cause dello scontro, a seguito del quale sei passeggeri erano rimasti feriti, nessuno in modo grave. Le risultanze di entrambe non sono ancora state depositate. Sull’incidente è in corso inoltre un’indagine della Digifema, la direzione generale per le investigazioni ferroviarie e marittime: si tratta di una verifica sulle sole cause dell’incidente, per arrivare a innalzare eventualmente gli standard di sicurezza, e non sulle responsabilità dei singoli.

l. p.