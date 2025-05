Consulte decentramento. Attivi i canali Whatsapp

L’ufficio Decentramento del Comune di Lugo ha aperto nei giorni scorsi, in collaborazione con il servizio Comunicazione dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, 11 canali whatsapp delle consulte delle circoscrizioni lughesi che ne hanno fatto richiesta. Nello specifico, si tratta delle circoscrizioni di Bizzuno, Giovecca (con Frascata e Passogatto), San Bernardino, San Lorenzo (con Ca’ di Lugo), San Potito, Santa Maria in Fabriago (con Viola e Bordocchio) e le circoscrizioni cittadine Lugo Centro, Lugo Est, Lugo Nord (con Ascensione), Lugo Ovest e Lugo Sud.

Attraverso l’iscrizione a questi canali, gestiti da presidenti e vicepresidenti delle consulte, i cittadini potranno rimanere aggiornati sulle principali comunicazioni ufficiali del Comune relative ai territori, dalla convocazione delle consulte alle attività pubbliche, i servizi erogati, i progetti e le comunicazioni di ordine pratico e logistico utili ai cittadini. Si precisa che un canale Whatsapp è cosa diversa da una chat. In primis, gli aggiornamenti non sono segnalati nel quadro delle chat ma nella sezione chiamata appunto "aggiornamenti", che si trova in basso nella schermata proprio a destra di "Chat", e vanno controllati periodicamente.

Il canale Whatsapp è puramente informativo e monodirezionale; si tratta di uno strumento agile per ricevere notizie e aggiornamenti. A pubblicare i contenuti saranno solo gli amministratori; gli iscritti al canale riceveranno le notizie nella massima privacy, dato che i nomi e i numeri di telefono di chi segue il canale non vengono resi pubblici.

Per iscriversi è stata creata una pagina sul sito del Comune di Lugo all’indirizzo: https://www.comune.lugo.ra.it/Novita/Notizie/Canali-Whatsapp-delle-consulte. Attraverso i link riportati in pagina ci si può iscrivere ai canali delle varie circoscrizioni. Una volta cliccato sul link si aprirà una pagina di Whatsapp sulla quale cliccare "visualizza canale" e poi "Iscriviti". Esiste a Lugo un Punto di facilitazione digitale, presso la biblioteca Trisi, al quale è possibile rivolgersi lunedì e mercoledì dalle 9 alle 13 (su appuntamento chiamando lo 0545 299556) per avere supporto tecnico e chiarimenti sui canali Whatsapp dell’Unione e esigenze legata alla digitalizzazione della Pubblica amministrazione.