"Consultiamo tutti i volantini"

"A fare la spesa in famiglia è soprattutto mia madre – racconta Alessia Alberani –. Siamo in tre a casa e lei si organizza per farla in genere una volta a settimana o qualche volta in più, se va in diversi supermarket. Molto attenta e organizzata, è solita consultare tutti i volantini per guardare le migliori offerte sui prodotti. Poi sceglie dove andare, non è legata a un unico supermercato. A pesare maggiormente è l’aumento della frutta e della verdura che non possono mai mancare in tavola. Mia sorella poi è vegetariana e quindi siamo sempre molto attenti. Ci interessa meno il rincaro della carne, che non consumiamo così frequentemente".