"Consumatori prudenti ma vogliamo essere ottimisti"

"La prima settimana dei saldi estivi conferma il difficile momento nel nostro paese: difficoltà che vanno sommate alle precarietà del territorio ravennate del post-alluvione e ad un’estate che causa tempo instabile ha faticato ad arrivare". Questo il risultato del sondaggio che il centro studi Confesercenti Ravenna-Cesena ha svolto tra gli associati sull’inizio dei saldi. Risulta che anche il periodo dei saldi, "pur costituendo un momento importante per le imprese e i consumatori, non ha portato l’auspicato momento di ripresa ed infatti il 57% riscontra vendite uguali o superiori allo scorso anno mentre il 43% indica una diminuzione". I consumatori, prosegue il sondaggio, si muovono con cautela, dato testimoniato dal 47% delle imprese che denuncia una spesa media aumentata o uguale al 2022 mentre il 53% dichiara la diminuzione dello scontrino medio. Per il 58% dei soci intervistati l’attuale normativa e il periodo in cui vengono svolti i saldi crea molta insoddisfazione, a fronte di un 21% che si dichiara soddisfatto dell’attuale stato dello svolgimento dei saldi. In ogni modo sui saldi di questi primi giorni la maggioranza si esprime in maniera positiva con giudizi tra l’ottimo e il sufficiente (57%), mentre un 43% dichiara un andamento insufficiente. Fra le segnalazioni del campione intervistato, il 17% vorrebbe abrogare i saldi, perché obsoleti mentre il 28% chiede che vengano spostati più avanti. "Al di là delle diverse opinioni – dice il presidente di Confesercenti Ravenna, Mauro Tagiuri, – circa la scelta del giusto periodo per il loro avvio, dibattito che da sempre divide la categoria, quello dei saldi, sia invernali che estivi, rimane pur sempre un momento fondamentale per le imprese del territorio e molto atteso dai nostri clienti. Di certo la crisi dei consumi continua a farsi sentire e il tempo di questo periodo non ci ha aiutato, ma siamo fiduciosi".