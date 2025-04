Consumo consapevole dell’acqua. Un incontro di Slowfood

Il prossimo incontro di Slowfood Ravenna verterà sul consumo consapevole dell’acqua. Se ne parlerà alle 17.30 di domani pomeriggio alla Casa Matha. Slow Food Ravenna ritiene che "dobbiamo preservare questo bene indispensabile per la nostra vita, per la biodiversità, l’integrità del suolo e per coltivare ciò di cui poi ci nutriamo. Bisogna aumentare la nostra consapevolezza verso i consumi".

Interverrà Alessandro Bratti, segretario generale dell’Autorità Distrettuale del Fiume Po, una vasta area del distretto idrografico del grande fiume che si estende dalla Val D’Aosta alle Marche: Sono, infatti, otto le regioni che ne fanno parte.

Poi la parola passerà a Massimiliano Costa, Direttore del Parco Regionale del Delta del Po, Regione Emilia-Romagna, e successivamente a Nicola Dalmonte, presidente del Cer, Consorzio Canale Emiliano Romagnolo che provvede alla distribuzione della risorsa idrica per l’agricoltura, l’industria, uso civile e ambiente.

Coordinerà i lavori Oscar Manzelli, giornalista e volontario Slow Food Ravenna