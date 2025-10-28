Consumo di suolo. L’affondo di Ancisi: "Saranno cementificati altri 690 ettari"

"La Regione dice ’consumo del suolo zero’, ma i Comuni urbanizzano a più non posso e Ravenna, specie durante il mandato de Pascale, vince la gara italiana del consumo di suolo". La denuncia arriva da Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna, durante una conferenza stampa a commento dei dati Ispra che, spiega Ancisi, sono arrivati "giusto in tempo per fare i conti col Piano strutturale comunale (Psc), vigente nel Comune di Ravenna da quasi vent’anni. Prossimo a scadere, infatti, il Psc sarà sostituito dal Piano urbanistico generale (Pug), imposto dalla Regione Emilia-Romagna a tutti i Comuni del suo territorio con la legge 24/2017, famosa per avere introdotto la regola del ‘consumo di suolo zero’. Intanto i Comuni vanno avanti a colpi di Poc (Piani operativi comunali) con tanti saluti al consumo zero e frutto di accordi con privati ed enti".

Ma andiamo con ordine. Ancisi, infatti, spiega che "per sette anni il consumo zero ce l’hanno solamente raccontato. I Comuni avrebbero dovuto partorire il loro Pug entro tre anni dal 1° gennaio 2018, ma la Regione ha prorogato quattro volte questo termine e quando, tra due o tre mesi, il mitico Pug di Ravenna sarà adottato, ne resteranno esenti 51 lottizzazioni, le cui convenzioni (i Poc), essendo state sottoscritte entro il 3 maggio 2024, non sono state ancora realizzate". Questo, secondo quanto spiega Ancisi, si tradurrà nella cementificazione di altri 690 ettari di suolo per costruire circa 1,2 milioni di metri quadrati: nuove case ed edifici non residenziali, tra cui un supermercato. "Aggiungendo anche il 3% massimo di consumo del suolo concesso dalla stessa legge regionale sarà di oltre 800 ettari il terreno vergine da violentare, esponendo così l’intero territorio comunale ai disastri sempre più devastanti e cruenti del maltempo, delle alluvioni e degli allagamenti nella fascia litoranea", attacca Ancisi. Nel rapporto Ispra si legge che il Comune di Ravenna, dopo essere stato secondo in Italia per consumo di suolo nel 2023, nel 2024 ha raggiunto il primo posto con 85 ettari, staccando di molto, in successione, Venezia, Sassari e Roma. "Se poi – spiega Ancisi - andiamo a vedere, sempre coi dati Ispra, quanto ne ha cementificato dal 2006 al 2024, scopriamo addirittura la cifra enorme di 626 ettari. A questo tragico ventennio manca ancora il consumo del 2025 che tuttavia, guardando i cantieri in giro, appare tuttora frenetico. Ed è interessante constatare come dal 2006 al 2017, col sindaco Fabrizio Matteucci in carica fino al 2016, sono stati consumati in media 22,5 ettari di suolo l’anno, mentre dal 2018 al 2024, in piena era de Pascale e quando già era pienamente attiva la norma della Regione sul ’consumo zero’, la media è più che raddoppiata salendo a 54 ettari". Ancisi punta il dito in particolare contro il secondo mandato di de Pascale: "Tra il 2021 e il 2024 la media annuale è ascesa alla quota vertiginosa di 65,5 ettari".

Giorgio Costa