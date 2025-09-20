Container con esplosivi per Israele bloccati: “Stop armi in transito”. Il sindaco di Ravenna: è un dovere

Ravenna, 20 settembre 2025 – Alessandro Barattoni, sindaco di Ravenna, racconti la serata di mercoledì quando avete deciso di bloccare il transito di due container con esplosivi, diretti a Israele, dal porto cittadino?

“Ho ricevuto messaggi e telefonate da lavoratori portuali che anticipavano la questione e mi sono confrontato con il presidente di Regione e con la presidente della Provincia, per condividere le azioni da mettere in campo su quanto stava accadendo”.

Che valutazioni etiche avete fatto insieme ai soggetti istituzionali coinvolti?

“Come ribadito nella lettera inviata al ministro Salvini del 2 settembre, il punto è che la nostra città non vuole essere coinvolta nel massacro quotidiano di civili innocenti, in particolare donne e bambini di Gaza, e visto che queste armi erano dirette a Israele, questa è la motivazione che ci ha spinto a prendere questa decisione. Questa terra ha costruito la propria vita sulle macerie della Resistenza. Ritengo che abbiamo compiuto una scelta doverosa rispetto a quanto accade nella striscia di Gaza”.

Che conseguenze possono esserci a questo punto per l’attività del porto?

“Dopo la guerra c’era una città distrutta e un’economia al collasso. E il porto di Ravenna ha superato tante fasi critiche, non ultima il perdere una parte rilevante dei traffici con l’Ucraina di cereali e argille a seguito dell’invasione russa. Ma è sempre ripartito. Mi auguro non ci siano conseguenze, ma se ci dovessero essere siamo pronti a lavorare insieme con gli operatori portuali per la ricerca di nuovi traffici e opportunità. Non credo che il traffico di armi rivolto a Paesi in cui sono in corso violazioni dei diritti umani sia quello che potrà segnare i destini del porto di Ravenna e, al di là di questo, credo che in questo momento, di fronte all’inazione delle istituzioni nazionali, servisse una presa di posizione chiara da chi fa il sindaco. Non siamo fatti solo per approvare ordini del giorno e delibere, deliberare ordinanze, ma anche per esprimere valori”.

Imboccata questa strada, dal porto non transiteranno più armi ed esplosivi d’ora in avanti, al di là del Paese di destinazione?

“I traffici del porto e di tutti i suoi terminal non dipendono dall’Amministrazione. Abbiamo invitato Sapir (società pubblico-privata che svolge attività di imbarco e sbarco, ndr) a valutare tutte le possibili azioni giuridiche onde evitare che armi vengano destinate a Paesi in conflitto armato che siano scenario di violazioni di diritti internazionali”.

Non dovesse esserci una presa di posizione forte del Governo, la decisione ravennate avrebbe un peso relativo?

“Sono ormai due anni che è in corso un’operazione militare di larga scala, quotidiana, del governo Netanyahu, contro cui il Governo non sta facendo nulla. Perché sostiene il diritto di Israele a difendersi. Ma quanto si deve spingere avanti questo ‘diritto’, davanti a oltre 65mila morti, attacchi ad ospedali e, subito dopo, ai soccorsi? Mi auguro che questa presa di posizione locale aiuti ad una presa di posizione più forte. Se il governo è d’accordo con Netanyahu lo deve dire. Altrimenti deve fare qualcosa, anche per rispetto alla nostra Costituzione, sulla quale sia io che i Ministri abbiamo giurato fedeltà. Al suo interno c’è anche l’articolo 11”.