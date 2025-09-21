Container fermati al porto: "Speriamo che i rapporti con le imprese continuino"

Dopo il mancato transito dei due container con materiale bellico destinato allo scalo israeliano di Haifa, il Terminal Container Ravenna si prepara alle eventuali cause che la compagnia di navigazione Zim potrebbe intentare. "I rapporti sono sempre stati ottimi – ribadisce il presidente di Tcr, Giannantonio Mingozzi –. Ci auguriamo che rimangano tali con le imprese di quel Paese". Il porto ravennate lo scorso anno ha movimentato in totale con Tel Aviv circa 25mila container e 100mila tonnellate di merce alla rinfusa. Gli scambi riguardano soprattutto concimi e, in misura minore, piastrelle, mobili, elettrodomestici, macchinari, carta e materiale plastico grezzo.

Il Tcr ha avviato una linea settimanale con Zim nel 2006, ma le navi della compagnia di bandiera israeliana sono presenti nello scalo di Ravenna dagli anni Settanta. Il servizio si interruppe nel 2001 per problemi infrastrutturali del canale Candiano, incompatibile con le loro navi lunghe fino a 245 metri, che non potevano entrare in orario notturno perché il porto non offriva allora servizi h24. I lavori su fondali e illuminazione consentivano infatti deroghe all’ordinanza dell’autorità marittima solo per mercantili fino a un massimo di 200 metri. Zim faceva transitare 22mila Teus l’anno: le ripercussioni sull’indotto locale e sulle statistiche furono notevoli. Nel luglio 1997, la compagnia avviò una nuova linea che collegava Ravenna ai principali porti dell’Estremo Oriente, con capolinea in Cina: sarebbero state impiegate 10 moderne navi container capaci di trasportare 1800 Teus ciascuna. Una delle prime fu battezzata ‘Zim Ravenna’, un omaggio allo scalo con cui intratteneva un rapporto allora ventennale. Il tragitto, di 75 giorni, toccava Venezia, Koper, Haifa, Colombo, Singapore, Pusan, Qingdao, Shanghai, Hong Kong, Port Said e Alexandria. Si disse che finalmente si offriva uno sbocco naturale alle merci dirette o provenienti dall’importante bacino dell’Emilia-Romagna e che Ravenna sarebbe uscita dall’impasse storica che sembrava limitarla ai servizi marittimi regionali verso pochi Paesi del Mediterraneo orientale.

Il ritorno della linea settimanale Zim nel 2006 consentiva il collegamento tra alcuni porti adriatici e quelli israeliani di Ashdod e Haifa e, da quest’ultimo, tramite trasbordo, verso i paesi del Far East, Stati Uniti e in generale tutti i principali mercati mondiali. Parallelamente, dalla crisi del 2008, le tensioni geopolitiche hanno ridisegnato la geografia dei traffici marittimi incentivando la rotta alternativa per il Capo di Buona Speranza e quella artica da Shanghai a Rotterdam, con il rischio di trasformare il Mediterraneo in un "lago". Il Tcr affronta questo cambiamento del mercato puntando sul nuovo terminal container a Trattaroli, già operativo, e sul miglioramento dei servizi: "Siamo impegnati a ridurre i tempi di carico e scarico – spiega il presidente Mingozzi –, ad ampliare le merceologie, attrezzandoci per nuovi imbarchi a fianco dei container, mantenendo tariffe adeguate".

Maria Vittoria Venturelli