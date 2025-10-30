Contaminazioni Accademia-Museo Nazionale

Alle 17.30 di oggi, presso il Museo Nazionale di Ravenna, si terrà l’apertura della mostra ’Immaginose rappresentazioni- Contaminazioni’ tra Accademia di Belle Arti e Museo Nazionale, alla presenza della direttrice dell’Accademia di Belle Arti Ravenna Paola Babini (nella foto), del direttore del Museo Andrea Quintino Sardo e delle curatrici Sabina Ghinassi ed Eleonora Savorelli.

La mostra nasce dall’incontro tra il Museo Nazionale di Ravenna e l’Accademia Statale di Belle Arti di Ravenna, fucina di talenti ed erede di una storia secolare nell’arte del mosaico, oggi laboratorio vivo di ricerca e sperimentazione. Un dialogo vivo e fertile tra il linguaggio dell’arte contemporanea e le collezioni del Museo, scrigno di storia e incanto, che si trasforma per l’occasione in un labirinto visivo di scoperte e stupori. Curata da Sabina Ghinassi ed Eleonora Savorelli, la mostra è una collettiva che invita il pubblico a un viaggio sensoriale e poetico, "come il sentiero di sassi bianchi illuminati dalla luce della luna di Pollicino". Le opere svelano le immaginose rappresentazioni – concetto ispirato allo scritto di George Grosz ’Un piccolo sì e un grande no’ (1910)– dei giovani artisti: le loro suggestioni, ossessioni ed esperienze creative, sempre connesse al mosaico, materia fondante dei loro studi e cifra identitaria dell’Accademia di Ravenna.

Il linguaggio musivo si apre qui a una libera relazione con le tracce del passato, delineando cartografie distopiche, creature mirabolanti e polifonie sentimentali che si intrecciano con le opere della collezione permanente del Museo, ricostruendo un immaginario altro, magico e perturbante. Le sale vengono così abitate da opere che danno vita a universi inediti nei quali immergersi. L’immaginario dei cartoni animati e dei manga interagiscono con la mitologia antica; gli abiti si fondono con gli oggetti, e piccole opere a mosaico si confondono con le icone del passato. In questo gioco di rimandi e sovrapposizioni si crea un mondo di meraviglia, a metà strada tra ’Alice nel Paese delle Meraviglie’ e ’Le porte della percezione’ di Aldous Huxley: una dimensione sospesa in cui tradizione e innovazione convivono in equilibrio, specchio della missione artistica dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna.

La mostra sarà visitabile al Museo Nazionale di Ravenna, in via San Vitale, fino al 18 gennaio, ultimo giorno della Biennale del Mosaico.

Questi gli orari: il martedì, mercoledì, sabato e domenica: 8.30–14, giovedì e venerdì: 8.30–19.30. La prima domenica del mese: 8.30–19.30. Ingresso a pagamento: biglietto intero, 6 euro. Accesso gratuito per gli abbonati al museo e a tutte le altre gratuità di legge.