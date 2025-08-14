Contarini Leopoldo, elette le Rsu dei lavoratori

"Crediamo in un modello sindacale incentrato su rappresentanza, voto, democrazia e contrattazione come suoi elementi fondamentali. Per questo il ruolo delle rappresentanze sindacali unitarie è imprescindibile ed espressione dell’esercizio della democrazia nell’azienda". Così Fiom e Nidil Cgil commentano, con grande soddisfazione, l’elezione, avvenuta nei giorni scorsi, della Rsu all’azienda Contarini Leopoldo di Lugo, realtà produttiva di rilievo nel settore metalmeccanico che dal 2008 è parte di Interpump Group Spa, leader mondiale nella tecnologia della pompa a pistone ad alta pressione.

Ad essere eletti sono stati 6 delegati, di cui quattro lavoratori diretti (le cui rappresentanze si rinnovano ormai da oltre due decenni) e due somministrate (ex interinali) alla prima storica nomina. Tutti gli eletti sono della Cgil. "Questa elezione – osservano Fiom e Nidil Cgil – rappresenta un passo avanti concreto nella valorizzazione del lavoro in somministrazione, caratterizzato da maggiore incertezza e precarietà lavorativa, e nella costruzione di una contrattazione più forte, equa e condivisa in cui tutti i lavoratori possano sentirsi partecipi della propria vita lavorativa in contrasto alla tendenza di frammentazione che viviamo oggi nel mercato del lavoro del nostro Paese.

Il nostro obiettivo come organizzazione sindacale resta quello di ricomporre il lavoro in modo che nessuno possa essere lasciato indietro o godere di minori diritti. Il ruolo della Rsu dei somministrati sarà di stimolo al pieno riconoscimento della parità di trattamento, alla promozione del contratto collettivo da poco rinnovato e ad affrontare il tema dei percorsi per le stabilizzazioni in azienda; un lavoro che svolgeremo insieme alla Rsu Fiom dei diretti, composta da delegati e delegate di lunga esperienza e competenza". Fiom e Nidil Cgil esprimono il proprio ringraziamento alla commissione elettorale aziendale e a tutte le lavoratrici e i lavoratori che hanno partecipato al voto.

lu.sca.