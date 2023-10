Contatori a fuoco, paura in via Mariani. Strada chiusa e traffico del centro in tilt Ieri pomeriggio un incendio in un edificio di via Mariani ha causato un blocco del traffico in centro. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme, ma l'assenza di un estintore ha richiesto la chiusura della strada per alcune ore.