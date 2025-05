Conte domani a Faenza e a Ravenna

Domani il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sarà in visita in Romagna, con tappe a Faenza e Ravenna, in vista delle elezioni amministrative. �� La giornata inizierà a Faenza, dove Conte incontrerà cittadini e amministratori locali per un momento di ascolto e testimonianza. �� A seguire, a Ravenna, il presidente parteciperà a una camminata nel centro storico insieme agli attivisti e ai candidati della lista M5S. Il ritrovo è previsto alle ore 13 in piazza Caduti per la Libertà, con arrivo in piazzetta degli Ariani, dove si terrà un incontro pubblico e la presentazione ufficiale dei candidati.