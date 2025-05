Conte e l’alleanza col Pd: "La sinergia funziona"

La visita di Giuseppe Conte a Ravenna è stata il teatro di uno scontro a distanza con la maggioranza di governo, una sfida sia di carattere nazionale che comunale. Ieri mattina il presidente del Movimento 5 Stelle, nel presentare i candidati del partito alle elezioni comunali del 25 e 26 maggio, ha attaccato Giorgia Meloni su vari temi, dalle spese miliardarie per il riarmo alle mancate promesse di risarcimento dopo l’alluvione del 2023.

Un attacco di Conte nei confronti di Meloni (i cui rapporti sono tesi dopo lo scontro verbale di due giorni fa nell’Aula della Camera proprio sulla guerra a Gaza) arriva su uno dei temi più delicati per il popolo ravennate. Alluvione e soprattutto rimborsi. "C’è chi promette e viene in Romagna con gli stivali per fare la foto e poi non mantiene niente, e c’è chi come noi, in silenzio, risarcisce con un milione di euro il territorio romagnolo". Sulla gestione delle risorse economiche Conte puntualizza che "è necessario investire per sanità e istruzione, perché se si continua a spendere così tanti soldi in armi, in futuro sarà sempre peggio".

Conte ha anche incontrato i lavoratori del Polo Versalis, a proposito del ventilato piano di dismissioni dell’azienda: "C’è stato un recente incontro al Ministero dello Sviluppo economico, ma nessuna certezza sul loro futuro. Qui è uno stabilimento dell’Eni, uno degli ultimi presidi della chimica in Italia, della chimica di base, grande preoccupazione per tutto l’indotto e quando inizia ovviamente la preoccupazione per l’indotto, poi c’è la preoccupazione anche per lo stabilimento stesso"

Per l’elezioni comunali, il Movimento 5 Stelle si candida nella coalizione col centrosinistra. "Una sinergia che funziona. In questo momento bisogna come non mai prendersi delle responsabilità e far sentire la propria presenza – spiega Conte – e far capire ai cittadini che la politica è con loro".

Tra i candidati nella lista 5 Stelle ci sono anche l’attuale assessore del Comune di Ravenna Igor Gallonetto (con delega, tra le altre cose, alla Transizione Digitale e Legalità) e Giancarlo Schiano (capogruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio comunale). "Il territorio va messo in sicurezza e solo col voto si possono cambiare le cose", precisa Gallonetto. "Il disastro alluvionale deriva anche dall’eccessiva cementazione e sfruttamento del suolo. Siamo d’accordo sulla riqualificazione urbana ma con dei limiti per salvaguardare il territorio", aggiunge Schiano.

Jacopo Ceroni