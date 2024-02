Conte: "Gli alluvionati aspettano i soldi"

È un Movimento 5 Stelle già immerso nella campagna elettorale per le elezioni europee quello che si è radunato ieri al Pala Cattani per la sua convention emiliano-romagnola. Erano circa mille i delegati arrivati da tutta la regione: presenti in prima fila i maggiori volti del Movimento 5 Stelle nelle istituzioni, dall’europarlamentare Sabrina Pignedoli alla consigliera regionale Silvia Piccinini, per arrivare all’assessora bolognese Giulia Sarti e all’ex-senatrice Michela Montevecchi. Al loro fianco pure il deputato ed ex-procuratore antimafia Cafiero De Raho, lanciatosi in un’invettiva contro le proposte di riforma della giustizia in tema di intercettazioni e misure cautelari. La convention, organizzata soprattutto per dare una forma più definita alla piramide organizzativa del Movimento sui territori, non ha mancato di riservare exploit. L’ospite più atteso era ovviamente lui, Giuseppe Conte, arrivato in tarda mattinata e subito gettatosi nella mischia. Dopo alcune considerazioni di circostanza – "il terzo mandato? Le regole del Movimento sono chiare, il limite dei due mandati rimane valido", "le alleanze? Ci confrontiamo sui progetti per le comunità" – il presidente del Movimento 5 Stelle è partito lancia in resta: "il ritardo nelle dimissioni di Sgarbi conferma che Giorgia Meloni disapprova solo l’amichettismo altrui; quella vicenda ha nuociuto al nome dell’Italia. Anni fa, durante la pandemia, l’attuale premier disse che bastava un clic per inviare mille euro nei conti correnti delle cittadini. Abbiamo migliaia di alluvionati che aspettano risorse: proceda, se è capace". Tema all’ordine del giorno anche le proteste degli agricoltori: "questo governo con una mano li applaude e con l’altra toglie le decontribuzioni alle giovani imprese, cancella le agevolazioni Irpef e non rinnova il credito d’imposta. La ricetta-Meloni di aumento delle tasse e zero-incentivi rischia di condurci alla recessione". Per il momento gli aspetti che avvolgono le prossime elezioni europee rimangono sullo sfondo: l’obiettivo del sorpasso sul Pd come prima forza d’opposizione, il gruppo parlamentare cui iscriversi a Strasburgo (i contatti con i Verdi, intensi negli ultimi mesi, non hanno portato ad un matrimonio fra le due realtà), così come la composizione delle liste, per la quale nel 2019 i pentastellati optarono per un sistema ibrido, con capilista individuati dalla dirigenza e candidati selezionati dalla base. E’ infatti la ricostruzione post-alluvionale il tema inevitabilmente all’ordine del giorno, sulla quale il Movimento 5 Stelle sembra essersi definitivamente spazientito. Al termine di un intervento che lo ha visto anche commuoversi al ricordo delle ore più terribili vissute nel culmine dell’alluvione, l’assessore faentino Massimo Bosi si è scagliato contro la struttura commissariale con un’acrimonia in qualche modo inaspettata.

"Un gruppo di militari che pretende di gestire la ricostruzione non stando sul territorio ma dalle loro caserme a Roma. Sessanta persone in tutto, di cui la maggior parte addetti alla segreteria, con appena quindici tecnici con una formazione specifica. Il generale Figliuolo è arrivato qui a settembre e da allora nessuno lo ha più visto". Quello di Bosi, si è subito compreso, non è stato lo sfogo di un singolo bensì una chiamata alle armi: "la struttura commissariale per il terremoto dell’Emilia contava migliaia di persone – ha rincarato la dose il senatore Marco Croatti –. Siamo davanti a una sottovalutazione generale della gravità di quanto accaduto". Il malessere verso la struttura commissariale all’interno del Movimento 5 Stelle si è scoperto essere diffuso: l’assessore ravennate Igor Gallonetto si è spinto addirittura oltre: "per questo governo l’Emilia Romagna non è un territorio da ricostruire, ma un oggetto del desiderio su cui mettere le mani alle prossime elezioni regionali".