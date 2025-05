Contesa Estense, ci siamo. Una settimana di eventi

La macchina è partita, l’atmosfera è quella giusta: siamo entrati nel periodo clou della Contesa Estense. Dopo la cerimonia del giuramento delle alte cariche del Palio, avvenuta per la prima volta in forma pubblica e solenne nella chiesa del Carmine, l’apertura ufficiale è stata affidata all’allestimento del mercatino medievale, svoltosi di fronte alla Rocca durante l’intera giornata di ieri e attivo anche oggi. Ieri sera, dopo l’apertura delle Osterie rionali organizzate come sempre sotto al porticato del Pavaglione, sono iniziate le competizioni fra i quattro rioni della città, Brozzi, Cento, Ghetto e Madonna delle Stuoie, con le gare valevoli per la conquista del 3° Trofeo Sbandieratori Under 18 e del podio nelle prime due specialità, singolo e grande squadra, del 46° Palio Sbandieratori la cui classifica finale sarà pronta soltanto nella serata di oggi, quando verrà disputato il confronto nelle restanti specialità di coppia e singola squadra. Sempre stasera sarà assegnato il 45° Palio dei Musici, che prevede, a partire dalle 20.30, l’esecuzione del brano libero tamburi e chiarine.

La Contesa non si fermerà per tutta la durata della settimana prossima, in attesa del secondo weekend di gare che vedrà protagonista, nel pomeriggio di domenica 18 maggio, il tiro alla fune incrociato a quattro, il Palio della Caveja, il cui punteggio farà virare l’ago della bilancia nella direzione del vincitore dell’intera Contesa.

Ad aprire gli spettacoli organizzati nel Pavaglione saranno domani sera i Diavoli della frusta, seguiti martedì 13 dai Musicanti di San Crispino e mercoledì 14 dal dj set con balli in piazza. Giovedì 15 maggio alle 18 verrà celebrato il Patrono, Sant’Ilaro, con la messa celebrata alla chiesa del Carmine e la processione dedicata al Santo, seguita dal corteo storico di rievocazione del passaggio del duca Borso d’Este, oltre all’elezione della soave creatura e allo spettacolo pirotecnico. Venerdì 16 maggio entreranno in scena i comici Duilio Pizzocchi e Fabrizio Fontana per l’ultimo degli spettacoli di intrattenimento. Sabato 17 maggio riprenderanno le gare, non competitive per la Contesa, con il 12° Palio Alfieri e il 16° trofeo Giovani Musici dedicati agli under 15 di entrambe le specialità. Domenica 18 maggio, a seguito del 54° Palio della Caveja, conquistata lo scorso anno dal Rione Cento che l’aspettava da 48 anni, sarà proclamato il vincitore del Palio della Contesa dedicato quest’anno alla battaglia di Zagonara.

Monia Savioli