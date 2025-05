Contesa Estense, contestato il risultato dei Musici

È stato il Rione Brozzi a primeggiare nel 46° Palio degli Sbandieratori e, probabilmente, anche in quello dei Musici giunto alla 45^ edizione. Le prime due gare della Contesa Estense si sono svolte nelle serate di sabato e domenica. Il Rione Brozzi ha dominato la classifica delle bandiere, primeggiando in tutte le specialità, Grande Squadra, singolo assoluto e under 18, coreografia e accompagnamento dei tamburi. Il secondo posto è stato conquistato da Madonna delle Stuoie seguita da Cento e Ghetto a parimerito. Mistero, invece, per il titolare del podio dei musici. L’assegnazione avvenuta a fine gara, nella notte di domenica, ha premiato Brozzi ma, nelle ore successive, il risultato è stato contestato dalle altre squadre. Ieri pomeriggio, il direttivo della Contesa presieduto da Felice Pavan si è riunito per analizzare le valutazioni dei giudici di gara e ridefinire, se necessario, la classifica.

In ogni caso, la manifestazione, aperta nella mattinata di sabato dal mercatino medievale e da quello commerciale organizzato per la prima volta in largo della Repubblica, è stata particolarmente partecipata. Le gare continueranno il prossimo weekend con l’ultima competizione in programma, il Palio della Caveja, il tiro alla fune incrociato a 4 che determinerà anche l’esito dell’intera Contesa il cui drappo sarà assegnato al rione che totalizzerà il punteggio maggiore sommando i singoli risultati. Nel frattempo, altre iniziative intratterranno il pubblico durante la settimana. Questa sera alle 21, al Pavaglione, si esibiranno i Musicanti di San Crispino e domani djset con balli in piazza. Alle 18 di giovedì, festa del patrono S. Ilaro, ci sarà la messa, celebrata alla chiesa del Carmine con la processione, seguita alle 20.30 dal corteo di rievocazione del passaggio del Duca Borso d’Este, dall’elezione della Soave Creatura e, alle 23, dallo spettacolo pirotecnico. Venerdì entreranno in scena i comici Duilio Pizzocchi e Fabrizio Fontana per l’ultimo degli spettacoli di intrattenimento. Le gare torneranno nel weekend del 17 e 18 maggio, insieme ai mercatini. Durante la settimana sarà possibile cenare nelle osterie sotto al loggiato del Pavaglione dai Rioni.

Monia Savioli