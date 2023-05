Contesa Estense, si comincia dalle bandiere

La Contesa Estense di Lugo sfida il maltempo. Da oggi l’edizione 2023 della manifestazione avrà inizio senza nessun posticipo. Le gare di musici e sbandieratori, in caso di pioggia, si svolgeranno all’interno del palazzetto dello sport mentre il tiro alla fune di domenica 21, si disputerà comunque in piazza Mazzini, quindi al centro del Pavaglione, qualsiasi sia la condizione climatica. "Ogni decisione legata all’eventuale spostamento delle gare dalla piazza del Pavaglione al palazzetto dello sport sarà presa e comunicata all’ultimo – spiegano gli organizzatori –. Questo vale anche per quanto riguarda gli eventi. Le condizioni metereologiche sono variabili per cui decideremo in prossimità dei singoli eventi".

L’avvio ufficiale delle gare e della manifestazione che si protrarrà fino a domenica 21 maggio, è previsto stasera dalle 20. Il primo appuntamento vedrà protagoniste le bandiere. Dopo il giuramento di musici e sbandieratori, gli atleti dei Rioni, de Brozzi, Cento, Ghetto e Madonna delle Stuoie, si confronteranno per conquistare il podio di quattro gare, il 14° trofeo ‘Sbandieratori e Musici under 15’ e il 10° Palio ‘Giovani Alfieri’, riservati agli sbandieratori under 15, la prima edizione del Palio ‘Sbandieratori Under 18’ e la prova iniziale – l’esibizione della grande squadra – del 44° Palio degli Sbandieratori, valevole per l’assegnazione dello stendardo della Contesa. Le gare proseguiranno domani quando, dopo la messa e la processione dedicata al patrono di Lugo, Sant’Ilaro, prevista alle 18, torneranno di nuovo a gareggiare, dalle 20.30, sbandieratori e musici. Ad aprire la serata ci sarà la competizione legata alla 43^ edizione del Palio dei Musici con esecuzione del brano libero, tamburi e chiarine e, a seguire, le gare conclusive che porteranno all’assegnazione del 44° Palio degli Sbandieratori attraverso l’esibizione di singolo, coppia e piccola squadra. L’edizione 2023 della Contesa continuerà a offrire appuntamenti ogni serata. Per lunedì, giorno dedicato alla festa del patrono, alle 21 è prevista la rievocazione storica dell’evento a cui è legata l’intera manifestazione, vale a dire il passaggio e la sosta del Duca Borso d’Este che si svolse, in città, il 13 marzo del 1471. Il corteo ricorderà quel momento, parte di un viaggio più importante che all’epoca portò il Duca al cospetto di papa Paolo II per ricevere imprimatur e titolo nobiliare. Oltre alla rievocazione del corteo si svolgerà l’elezione della ‘Soave Creatura’ e, alle 23 lo spettacolo dei fuochi dalla Rocca Estense. Durante la settimana si potrà assistere, a partire dalle 21, a spettacoli di intrattenimento nel Pavaglione con giocolieri, magia e fuoco e partecipare a una serie di incontri, organizzati nel Salone Estense della Rocca. Martedì 16 maggio alle 21 ci sarà la conferenza dal titolo ‘Un paesaggio che prende forma: bonifiche nel Basso Medioevo nella Romagna Estense’, tenuta da Michele Abballe, ricercatore all’università di Gent e per il Cnr di Roma. L’avvio della manifestazione, stasera, coinciderà anche con l’apertura delle osterie rionali nel Pavaglione.

Monia Savioli