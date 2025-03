Contest per giovani talenti

È in arrivo la 44esima edizione di Faenza Rock, il contest musicale nato da un’idea di Giordano Sangiorgi, con il cantante Danilo Pittola e lo scrittore Fabio Mongardi. Ma soprattutto, sono aperte le iscrizioni per partecipare. Il vincolo imposto dall’organizzazione è quello di presentarsi con un brano proprio e quindi originale.

L’obiettivo del contest è incoraggiare la creatività giovanile e promuovere a livello nazionale il marchio ‘Made in Faenza’, come accaduto con l’esibizione dei Santa Balera al Festival di Sanremo 2024. Il vincitore della manifestazione, infatti, si esibirà al Mei 2025 (meeting delle etichette indipendenti) in programma a Faenza dal 3 al 5 ottobre. Le iscrizioni per Faenza Rock, aperte fino al 27 aprile, possono provenire da tutta la Romagna e precisamente dall’area compresa tra Imola e le province di Ravenna e Ferrara. La candidatura andrà inviata all’indirizzo mail segreteria@materialimusicali.it, indicando nell’oggetto ‘Candidatura Faenza Rock 2025’ e allegando il nome dell’artista, nome della band, nome del responsabile, contatti, indirizzo completo con città, cellulare, biografia, foto mp3 e/o un link per l’ascolto di almeno un brano. Le fasi finali si terranno il 16 e 17 maggio al Piccadilly Club (via Cavour 11).

Inoltre, sabato 19 aprile alle 15.30 alla Casa della Musica di Faenza (via San Silvestro 31) ci sarà una masterclass di chitarra con Cristian Cicci Bagnoli. Info e iscrizioni: info@audiocoop.it. j.c.