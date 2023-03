Continua la crisi di frutta e verdura "Produzioni sottocosto per gli agricoltori"

Investimenti nella ricerca, nella difesa al cambiamento climatico, decontribuzione per le imprese agricole, la valorizzazione del made in Italy da portare avanti anche col blocco delle importazioni. Sono misure drastiche quelle che Confagricoltura Emilia Romagna chiede per salvare la frutticoltura romagnola, un tempo fiore all’occhiello di questa parte d’Italia, in crisi da anni per la mancanza di investimenti e la deregolamentazione selvaggia che ha riempito il mercato di prodotti stranieri. In ballo c’è qualcosa di più che il paesaggio romagnolo: meno frutta per tutti significa dare l’addio alla dieta mediterranea, e ritrovarsi a convivere con obesità e diabete, i due grandi mali del ventunesimo secolo, che contano già centinaia di milioni di malati nel mondo condannati a convivere con le patologie probabilmente per tutta la vita. "Già ora solo un italiano su dieci si nutre delle corrette dosi di frutta e verdura", evidenzia per Confagricoltura Nicola Servadei. "Se il dato peggiorasse, anziché migliorare, ci troveremmo a dover pagare tutti quanti un miliardo e mezzo di costi in più a livello di sanità pubblica". Come pressoché tutti i settori dell’economia, la frutticoltura non ha retto alla globalizzazione. Per questo c’è chi chiede di chiudere quel capitolo: "ci rendiamo conto di toccare un tasto sensibile quando chiediamo il contrasto alle vendite promozionali sottocosto e la regolamentazione delle importazioni nei periodi di raccolta dei vari prodotti frutticoli. Ma sono misure necessarie – decontribuzione e defiscalizzazione, per quanto importanti, non bastano. Acquistando frutta prodotta in altri continenti consumiamo un prodotto meno sano, che ha alle spalle una manodopera pagata peggio, che gode di minori diritti".

Quasi tutte le produzioni nel 2022 sono andate sottocosto per gli agricoltori. "Il prezzo pagato all’agricoltore è diminuito del 60% per quanto riguarda le pere, del 50% per mele e susine. Nel 2022 si è salvato solo il kiwi giallo. Ma parliamo di una coltura che richiede un terreno particolarissimo, una richiesta d’acqua oggi improponibile, e picchi lavorativi altissimi, dunque alla portata di pochi. Chi ha un’azienda di dieci ettari può destinarne uno al kiwi giallo, non di più". Le imprese agricole non stanno solo chiudendo, ma stanno addirittura finendo all’asta: "chi ha fatto investimenti pluriennali in frutticoltura non può passare da un anno all’altro al seminativo. Se l’azienda non si regge in piedi può solo fallire".

Gli agricoltori romagnoli chiedono unicamente di poter lavorare con i prodotti che hanno sempre coltivato: "pesche, susine, nettarine, albicocche, mele, pere. Ma occorrono investimenti sulla ricerca per poter coltivare piante più resistenti alle patologie e al cambiamento climatico. In cinque anni sarà già possibile avere dei risultati, ma bisogna agire ora. La frutta è alla base della dieta mediterranea tanto quanto lo sono pane e pasta, è inconcepibile che in questi decenni sia stata trattata come un bene di lusso. La salute non è un lusso".

Filippo Donati