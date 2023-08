Continua la festa di San Lorenzo

Prosegue al campo sportivo di San Lorenzo di Lugo, in via dei Bartolotti, la sagra paesana, organizzata dal circolo Acli ‘Don Bosco’. Una festa che si svolge da una quarantina di anni, da un’idea dell’indimenticato don Vittorio Vai, storico parroco della frazione lughese. Questa sera ci sarà un raduno di auto e moto d’epoca, mentre a esibirsi sul palco sarà ‘The Cadillac’, rock & roll live band. Domani sera, sempre con inizio alle 21, sarà la volta dell’orchestra ‘Mirco Gramellini’. La sagra si concluderà giovedì 10, giorno del patrono, con ‘I Diavoli della Frusta’. Tornando alla Sagra, l’ingresso tutte le sere è a offerta libera. Lo stand gastronomico (operativo anche in caso maltempo) propone ogni sera specialità romagnole, minestre e piadine ‘fatte a mano’. Tutte le sere, dalle 19, sarà attivo anche il servizio da asporto. Non mancherà infine una pesca di beneficenza.

Lu.Sca.