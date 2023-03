Continua la raccolta fondi di Auxilia Onlus per un centro in Senegal

Continua l’impegno di Auxilia Onlus per terminare l’edificazione e completare l’acquisizione delle attrezzature della casa di maternità in Casa Mance nel distretto di Oussouye nel villaggio di Bukitingo, un piccolo villaggio di 400 abitanti a cui afferisce in realtà - per ricevere minime prestazioni sanitarie - un vasto distretto agricolo che si estende fino ai confini della Guinea Bissau. I lavori sono giunti alla costruzione del tetto e di tutte le opere murarie ed ora sono necessari tutti i lavori di rifinitura e l’acquisizione delle attrezzature mediche indispensabili per avviare l’operatività del centro. "Fino ad ora – spiegano dall’associazione –, Auxilia Onlus ha provveduto a finanziare i lavori con proprie risorse, a questo punto però è necessario ulteriore sforzo. Siamo in procinto di avviare un’operazione di crowdfunding".