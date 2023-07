Continuano i furti di arbusti dalla ciclabile

Continuano i furti di piante dall’area verde che costeggia la pista ciclabile verso Punta Marina. Giovedì, in occasione della manutenzione, gli operatori di Azimut hanno constatato la rimozione – ad opera di ignoti – di due arbusti di oleandro dei 20 totali messi a dimora lo scorso 29 giugno.

In data 10 luglio era stata constatata la rimozione di tre arbusti di oleandro. Ricordiamo che gli arbusti originali erano stati tutti tagliati via per errore dagli operatori, causando qualche polemica. Sono stati ripiantati, ma non hanno pace e vengono continuamente sottratti.