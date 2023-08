Conto alla rovescia per il Minardi Day nel weekend

Torna sabato e domenica lo spettacolo del Minardi Day all’autodromo di Imola. L’evento che celebra la mitica scuderia faentina (il cui testimone è stato poi raccolto dall’attuale Alpha Tauri) è ormai un appuntamento fisso. E quest’anno ci sarà una protagonista speciale, una monoposto che ha fatto la storia della Formula 1 a Imola. In pista ci sarà infatti la Ferrari 312 T5 guidata da Gilles Villeneuve nel primo e unico Gran premio d’Italia corso in riva al Santerno nel 1980 anziché a Monza. Il canadese debuttò nelle qualifiche con la nuova 126 C, prima Ferrari di F1 spinta da un sei cilindri turbo, scegliendo però di gareggiare con la 312 T5. Ma al sesto giro scoppiò uno pneumatico e Villeneuve perse il controllo, uscendo di pista e sbattendo contro il muro della chicane che anticipa la Tosa. Uno spaventoso incidente dal quale il pilota uscì illeso. Quella variante porta oggi il suo nome.

Mai così ricco il parco vetture del Minardi day, con oltre quattrocento esemplari iscritti, di cui venti Formula 1. L’intenso programma in pista è arricchito da numerose attività all’interno dell’area paddock. Sabato 26 alle 17.45, nella sala conferenze accessibile dalla scala E, andrà in scena lo spettacolo teatrale ‘Meccanici, che gente’ (ingresso compreso nel costo del biglietto dell’evento) a cura di Siegfried Stohr. Numerose, sempre in sala conferenze, anche le presentazioni di libri. Nel frattempo, ufficializzata ieri la lista dei protagonisti attesi all’evento dedicato al Circus che fu. Ci saranno Alessandro Nannini, Emanuele Pirro, Gianni Morbidelli, Giovanna Amati, Luca Badoer e tanti altri.

Biglietti in vendita su Ticketone.