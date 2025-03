Contrabbando al porto: assolto: "Aveva diritto ai dazi agevolati"

L’argomento è di assoluta attualità. Anche se di dazi verso la Cina se ne parlava ben prima delle iniziative di Donald Trump. Come del resto dimostra il caso giudiziario a carico del legale rappresentante della tedesca Enmon Gmbh, un 65enne di origine serba accusato di falso ideologico per induzione del funzionario doganale e di contrabbando in relazione all’importazione di piastrelle in ceramica dalla Cina attraverso il porto di Ravenna con relativa evasione dei dazi anti-dumping. Il giudice Cosimo Pedullà, con motivazioni depositate di recente, lo ha assolto con formula piena così come chiedeva l’avvocato difensore Giampaolo Ghini: "il fatto non sussiste" perché, in estrema sintesi, l’imputato aveva effettivamente importato piastrelle di una ditta cinese che collabora con l’autorità doganale dell’Unione Europea e che quindi aveva diritto a una agevolazione sui dazi: semplicemente, per questioni commerciali, all’estero si presentava con nome differente.

La vicenda, come ricapitolato dal giudice, aveva attinto linfa da tre importazioni arrivate al porto il 7 marzo e 24 aprile 2019 e il 17 agosto 2020 per un totale - sosteneva l’accusa - di più di 27 mila euro di diritti doganali evasi. L’imputato in aula aveva spiegato di lavorare da 32 anni nel settore del commercio della ceramica a livello mondiale per la Enmon, società con sede principale a Heidelberg, in Germania, e sede secondaria a Sassuolo. Circa l’85% delle importazioni - aveva proseguito - riguardavano il territorio tedesco; il resto giungeva in Italia. E su tutto ciò, il mercato cinese incideva per il 10% del fatturato Enmon. Eccoci giunti all’argomento ’dazi’ ovvero alla politica doganale dell’Unione Europea. Funziona così: al fine di tutelare alcuni prodotti - ha proseguito il giudice - uno specifico regolamento del 2017 prevede misure protezionistiche contro il dumping. Ovvero contro quella strategia commerciale che consiste nel vendere all’estero prodotti a prezzi molto bassi rispetto a costi di produzione standard diffusi nei mercati di arrivo. In questo modo il produttore accetta di ridurre, anche notevolmente, i guadagni ma si assicura un elevato grado di penetrazione dei mercati stranieri grazie a prezzi stracciati. Ecco dunque spiegate le misure anti-dumping: dazi doganali calcolati sulla base della differenza tra il prezzo del mercato estero e il prezzo del bene nel Paese d’origine. Tuttavia i dazi sono diversificati: chi collabora con l’Europa (nello specifico con l’Olaf, l’ufficio antifrode) ha sconti anche ragguardevoli. E le piastrelle giunte su Ravenna, avevano ottenuto proprio un tasso agevolato perché nella dichiarazione di provenienza, compariva la Hitom Ceramics co ltd, società cinese beneficiaria di dazi ridotti.

Per gli ispettori doganali invece l’effettivo produttore era un altro visto che la Enmon aveva pagato la Guangxi Goshen e non la Hitom. Per il giudice, un "assunto accusatorio suggestivo" dato che "l’espediente di fare figurare quale produttore una società cinese beneficiaria di un dazio agevolato, consente un rilevante risparmio di imposta". Ma la pubblica accusa "non ha fornito alcuna prova del fatto che il materiale sia stato prodotto da società diversa dalla Hitom. Al contrario dalla documentazione della difesa" è emerso che "la merce derivi proprio dall’opificio della Hitom". In particolare nella bolletta di esportazione cinese, "sono indicati quale produttore la Taishan Haitang Ceramiche, denominazione cinese di Hitom Ceramisc; quale destinatario la Enmon; quale spedizioniere la Guangxi". In definitiva le società cinesi sono "solite presentare una denominazione commerciale diversa da quella interna" solo "per rendersi più riconoscibili".

