Contraffazione, gallerista nei guai: "Quei quadri venduti sono autentici". Il giudice dispone una perizia

Davanti al giudice ha dichiarato che le opere dell’artista Nino Caffè vendute a quel concittadino 52enne non sono quelle al centro del processo e in ogni caso ha affermato la loro autenticità. Così il 76enne gallerista ravennate Giorgio Borghi, accusato di contraffazione di opere d’arte e truffa, all’udienza di ieri in tribunale, davanti al giudice Cosimo Pedullà e al vice procuratore onorario Adolfo Fabiani, ha negato ogni addebito. Non è la prima volta che Borghi, difeso dall’avvocata del Foro di Roma, Valeria Marsano, si trova a commerciare opere di Nino Caffè. In udienza ha dichiarato infatti di avere acquistato dai familiari dell’artista più di 800 quadri. In particolare, al centro di questo processo, che vede sul banco degli imputati il gallerista Borghi e parti civili un 52enne ravennate, difeso dall’avvocato Giacomo Scudellari, e l’Archivio Nino Caffè, tutelato dall’avvocato fiorentino Marco Baldesi, ci sono tre quadri: ‘Pretini tra le nuvole’, ‘Suorine con cane’ e ‘Pretini spaventati’. Tre quadri, venduti come originali del maestro Nino Caffè, nato nel 1908 in provincia dell’Aquila, morto nel 1975 a Pesaro e a lungo con uno studio a Roma, poi risultati falsi.

Il rinvio a giudizio era arrivato a fine 2024 per decisione del gup Corrado Schiaretti su richiesta del pm Stefano Stargiotti. Secondo la procura il 76enne ravennate avrebbe attestato che quei tre dipinti, realizzati tra il 1963 e il 1964, erano opere originali dell’artista Caffè, tanto da venderli per 750 euro all’altro ravennate. Secondo la denuncia presentata da quest’ultimo ai carabinieri nel maggio 2023, quei dipinti lui li aveva visti su una piattaforma commerciale online e, nel gennaio del 2021, aveva deciso di acquistarli. Per questo aveva contattato il venditore, rassicurato anche dal fatto che – prosegue la denuncia – dalle informazioni raccolte risultava che il venditore fosse gallerista e archivista proprio del pittore in questione. Ormai convinto dell’acquisto, si era deciso a chiudere la compravendita davanti all’ufficio postale di via Bovini, consegnando 500 euro in contanti al venditore ai quali aveva aggiunto il resto della somma (250 euro) attraverso due ricariche su una postepay. Poi lui si era tenuto i quadri per qualche mese, decidendo quindi di cederli nella primavera di quello stesso anno a una casa d’aste di Ferrara. Casa d’aste che nell’aprile 2023, attraverso il proprio avvocato, gli aveva chiesto 1.500 euro di risarcimento perché quelle opere risultavano contraffatte e al centro di un’indagine della procura di Ravenna. Così il 52enne ravennate, che il 9 maggio 2023 era stato convocato dai carabinieri del nucleo Tutela patrimonio culturale di Bologna per un interrogatorio nell’ambito di un procedimento penale (poi archiviato), aveva deciso di querelare il gallerista finito poi a processo. La scorsa udienza una consulente ha sostenuto la falsità delle opere e il gallerista ieri ha definito troppo generica la sua tesi, ribadendo l’autenticità dei quadri venduti. A questo punto il giudice Pedullà ha disposto una perizia del tribunale per stabilire l’autenticità delle opere.

Milena Montefiori