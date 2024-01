"Contrario al terzo mandato. Io a Sant’Agata non mi ricandiderò"

Nell’ambito dei Comuni che rientrano nel territorio dell’Unione della Bassa Romagna in cui sarebbe possibile riproporre la candidatura del sindaco attualmente in carica c’è sicuramente Sant’Agata sul Santerno. Per due ragioni: sia perché il numero di abitanti si attesta al di sotto dei 5.000 rendendo quindi possibile eliminare del tutto il limite dei mandati, in base al decreto legge appena approvato dal Governo, sia perché non è ancora stato presentato un candidato da parte della lista civica attualmente al Governo. Enea Emiliani, attuale sindaco eletto alla guida del paese 10 anni fa, rifiuta però categoricamente.

"Intanto – spiega – ritengo che il terzo mandato o addirittura l’abolizione del limite dei mandati per i sindaci sia un errore. Non solo per le serie motivazioni giuridiche già addotte dalla Corte Costituzionale, ma anche dal punto di vista politico – sottolinea – perché in senso lato rafforzerebbe uno spirito conservatore a discapito dell’innovazione. Non si trovano candidati sindaci? A volte è così, ma sbaglia la politica a scaricare sulle istituzioni una propria responsabilità. Sbagliano quindi Governo e Anci a promuovere questa misura. E non riabilita la discussione dire che ’in Europa fanno quasi tutti così’. Per quanto mi riguarda io non mi ricandiderò. È una decisione assunta ben prima dell’alluvione".

Nessun ripensamento quindi, anche se il lavoro continua. Da parte della lista civica ’Insieme per Sant’Agata’, che lo ha sostenuto nei precedenti due mandati, l’attività non si è fermata ma anzi procede in vista dell’individuazione di un possibile candidato. Al momento, sulla scena di Sant’Agata, l’unica voce che nel frattempo si è manifestata in vista delle amministrative è stata quella della lista ’La Torre Civica’, sostenuta da una coalizione di centrodestra. "Per quanto riguarda la nostra lista civica indipendente – conferma Emiliani – ci sono ragionamenti in corso che a breve verranno comunicati".

Monia Savioli