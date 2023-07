Contributi, 546 domande

Dal 31 maggio sono 546 le domande presentate per contributi e sostegni

Fino a venerdì 30 giugno sono state presentate al Cervia Informa 546 domande per

richiesta contributi.

Nello specifico sono 255 le domande per Contributi per l’Autonoma Sistemazione

(CAS) e 291 le domande per sostegni immediati (CIS). La domanda per i Contributi per l’Autonoma Sistemazione (CAS) è scaduta venerdì

30 giugno 2023.

Per i Sostegni immediati (CIS) di 5.000 euro possono fare domanda i nuclei familiari

interessati dall’alluvione (3.000 di acconto e 2.000 a saldo) che hanno affrontato

spese per danni nell’abitazione principale abituale e continuativa.

La scadenza per la richiesta di acconto è il 30 agosto. Per la richiesta di saldo il

31 ottobre.

L’Amministrazione comunale ha inviato il 30 giugno alla Regione,

come previsto, per i pagamenti, una prima tranche di 275 domande (CIS), che sono

risultate accoglibili dopo una fase di istruttoria eseguita dagli uffici. La prossima data

di invio, fissata dalla Regione è il 15 luglio.