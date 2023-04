Contributi a fondo perduto per piccole e medie imprese

Il Ministero della Cultura ha emesso un bando, finanziato dall’Unione Europea con i fondi destinati al Pnrr, per l’erogazione di contributi a fondo perduto in favore di micro e piccole imprese, enti del terzo settore e organizzazioni profit e no profit, operanti nei settori culturali e creativi per promuovere l’innovazione e la progettazione ecocompatibile. L’obiettivo è fornire supporto per realizzare attività, progetti o prodotti volti a contribuire all’azione per il clima, coniugando design e sostenibilità, orientando il pubblico verso comportamenti più responsabili nei confronti della natura e dell’ambiente. Informazioni e scadenze su www.confartigianato.ra.it